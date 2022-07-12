媒體常提鄧小平和周恩來去法國豆腐工廠勤工儉學的故事，卻從來不提法國豆腐公司的來龍去脈，更不說豆腐公司在中法文化交流史上的作用，和豆腐公司為中國培植了多少人才。

說起巴黎豆腐公司，少不了要提到一個叫李石曾的人，名煜瀛，他是晚清軍機大臣李鴻藻的三子，在書法和國學上頗有成就，至今在拍賣會中也常能看到他的收藏和書法。

1902年，李石曾跟隨清廷駐法大使孫寶琦到法國當隨員。

提到的孫寶琦，有一件事，筆者不得不插科幾句：

1900年，八國聯軍攻陷北京，孫寶琦隨光緒逃難西安，庚子事件和議後的1902年，由於他通曉英、法文字，又精通電碼，清廷派他出任駐法國大使，就在此期間，發生了一件差點改變中國歷史的事件。

卻說當時孫中山流浪至巴黎，清廷頒令，懸賞捉拿「四大寇」，孫中山是四大寇之首。

一天，一個叫湯薌銘的湖南籍留學生，自稱是興中會的人員，拿了許多從孫中山皮包裡竊得的機密文件，來大使館，向孫寶琦討賞，並告知孫中山已經從倫敦來到巴黎，並呈上住址。

孫寶琦聽罷，大怒曰：「爾等革命者，烏合之眾，內鬥不息，相互出賣，豈能成事！」當即把湯薌銘怒斥出去，隨即又將機密文件歸還孫中山，還送了川資，囑其離開。

民國後，孫寶琦任北洋政府第四屆總理，後因和曹錕總統不合，退出江湖，息影上海。

孫寶琦在宦海沉浮一生，為官清廉，兩袖清風，晚年極為清貧，據說初到上海時，因付不起房租，曾將女兒的鋼琴作抵押，逝世時前往弔唁的親友竟達一千餘人，是一位舉世公認的清官。近日筆者去墨爾本，會見了孫寶琦的嫡孫孫世仁兄，談及，最近杭州市政府，在文革時被砸爛墳墓的舊址上，築了一塊紀念碑，上書「孫寶琦紀念碑」，還刻了一篇碑文。孫世仁兄在手機上將碑文傳我。我看罷，回其：「雙不明也，一不明，孫寶琦1931年逝世，距今81年，按中共行事必有其政治目的慣例，此刻突然想起孫寶琦，不明其用意；二不明，碑文出於紅色文人筆下，半文半白，生澀難懂……」

說罷孫寶琦，繼續說李石曾。

李石曾跟隨孫寶琦到巴黎後，在巴黎農學院半工半讀，課餘時試做豆腐，並在報上譔文宣傳豆腐的營養功能，還用法文出版了《大豆研究》一書。於是豆腐漸漸被法國人所接受，還在巴黎的「萬國食品展覽會」上設攤展出。1909年他說服張靜江，由張靜江出資，在巴黎註冊成立了一家豆腐公司。

1914年第一次世界大戰爆發，法國糧食極度缺乏，牛奶也嚴重供應不足，李石曾的豆腐製品成了搶手貨，工廠得到巨大發展，由此出現勞動力不足的問題，李石曾就到國內招募青年，但是這些青年大都沒有文化，更不懂法文，於是他自編教材，開辦夜校。

1925年，鄧小平和中共旅歐支部的其他同志共同組織、領導旅法勤工儉學的學生、華工和各界華人掀起聲援國內五卅運動的鬥爭浪潮，法國當局派出大批警察進行搜捕、遣返。 這張照片顯示，1926年1月18日法國內政部簽發的對鄧小平的驅逐令（上圖），鄧小平在蒙塔日勤工儉學期間以鄧希賢的名字註冊的工卡（左下）和留法時期的鄧小平。（圖文：新華社）

李石招募勞工，在國內引發了一場赴法勤工儉學的熱潮。在這次熱潮中，日後出了兩位中共領導人──周恩來和鄧小平。但是中共的黨史，刻意不提張靜江和李石曾辦豆腐工廠這段歷史，因為張靜江和李石曾是和蔡元培、吳稚暉一起，堅決支持蔣介石412清共的反共分子。

李石曾晚年和齊如山一樣，定居台灣，1973年逝世，終年92歲，葬於台北陽明山。李石曾和齊如山兩家是世交，李的豆腐公司由齊如山的兄長齊竺山具體打理，而豆腐公司在中國招收的員工，則由齊如山負責護送法國，能查到得的護送紀錄有3次，每次20人左右，不知周恩來和鄧小平是不是由齊如山護送的，筆者沒有查到紀錄。

法國巴黎十三區戈德弗魯瓦街上的「海王星旅館」外帶有周恩來頭像浮雕的紀念牌。（ 新華社）

豆腐公司為了宣傳和拉攏客戶，經常贈送戲票請大家看戲。齊如山先生在巴黎期間看了不少西方戲劇，並對戲劇產生了濃厚的興趣，這對後來策畫梅蘭芳赴美演出一事，打下了堅實的基礎。

（作者為旅澳華人作家）

【未完待續】