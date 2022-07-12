6月下旬在《世界日報》拜讀了陳燦富先生的大作，獲悉他成長的廣東僑鄉，原先有兩處具有地標意義的「老祖宗文物」：一座某姓氏的宗祠，和由美國歸僑陳宜禧先生設計的新寧鐵路火車站，可惜二者均在近2、30餘年間被拆毀。這使得陳先生熟識的一位在海外拚搏數十載，回到原籍想參訪這兩座存在記憶深處之老建築的老華僑，因未果而黯然傷神。而我們老劉家的祠堂也在兩個多月前夷為平地，故而閱讀此文後，於我心有慼慼焉，有不吐不快之感。

話說我們湖南瀏陽永安劉氏，系出後漢光武帝劉秀第八子廣陵思王劉荊之後。晉朝八王鬩牆五胡亂華之交，隨「衣冠南渡」的大流南徙到江西省。西元1333年，開基祖南仲公搬遷到瀏陽市永安鎮，自立祠堂「敦本堂」，就地開枝散葉，迄今已傳衍至20多代。

父親出生於永安鎮東郊的禮耕村耕塘，當地是父親七世祖繁衍生息的20多戶劉家子孫所構成的同族聚落。而我們這支既為大祠堂「敦本堂」之屬，也隸第五世七房後人另立的二祠堂「七修堂」之列。由於七修祠堂本身尚開辦了只提供至四年級學程的七修初級小學，父親在該處啟蒙學習且參加過七修堂的宗親大會，所以對二祠堂頗為熟悉。

1937年抗日軍興，武漢陷落後日軍劍指長沙，在4次長沙會戰中，距離長沙市僅僅25公里的永安鎮，也不能免俗成為戰火蹂躪的受害者。1940年代編修的五修族譜《禍患志》中，詳實記述敦本堂的受損情形：「民國28年（1939年），日軍七路攻湘，……，舊歷8月20日，宗祠中一鉅彈，寢堂全圮，中楹亦摧毀過半，唯神主俱無恙。亦云，幸矣！我族宗祠建自清乾隆時，規模宏廓而設備莊嚴……至被日機轟炸，則廟貌僅存矣。鳴嗚乎，無平不坡，無往不復，異日必有奮起而修復之者矣！」 由是方知，大祠堂敦本堂在父親幼年時即為日機轟炸損毀無法使用，無怪乎不存於父親的記憶之中。

八年抗戰勝利後，接踵而來的國共內戰兩岸分立。大陸繼之而起的政治運動，更讓族人對修祠堂續家譜之事諱莫如深。待父親40年後首次由台灣返鄉探親，很遺憾獲知二祠堂七修堂已不復在，不過父親和定居吉林長春的正伯，安徽馬鞍山的良叔等，都懷揣有志一同的「癖好」，每次回到永安都要去耕塘停留半晌，即便族人多以遷出，老宅大多改建，早已人事全非。誠如一位堂兄所言：「那幾堵破敗的黃土牆有什麼好看的？」但是這些「舊物」在父執輩的心中，不就是拙文開頭陳燦富先生所描述存於心中的「老祖宗文物」一般嗎？

過去這20年來永安鎮翻天覆地的變化，老家耕塘北方400米處原先就是連接湘贛兩省動脈的G319瀏永公路，當它拓寬到六線主車道，和在兩側另辟兩線的副車道時，再再顯示名列內地中部地區鄉鎮綜合競爭力排名第八的永安鎮，發展勢頭的迅猛！再者，從無到有之六線道金陽大道的高級公路從耕塘聚落南側擦邊而過，也警示這個自清朝乾隆末年興建的劉氏連屋式耕塘大屋，將於不久的將來因建設開發而消失，在保存傳統建築之老思維，和時代巨輪碾壓的邁步之間，劉家老長輩們還是會痛苦且明智地樂見後者吧！

至於和父親緣鏗一面的大祠堂敦本堂，在2015年族人研議70年後的首次大修譜（六修族譜）時，已將修繕大祠堂工程列入重要待辦事項。只是大祠堂位在永安鎮中心，歷經戰火年久失修，早淪為斷垣殘壁，已不具保存價值，鎮政府規畫中的拆遷只是時間早晚的問題。宗親聯誼會決議簡易翻修神殿，暫為族人祭祀聚會之所。至此每年重要節令祭祖團拜，和六修族譜印製完成在2017年冬至「開光」分發等重大活動，都在祠堂內進行。

2022年2月，宗親聯誼會就大祠堂拆遷的問題與鎮政府簽署了協議，4月底舉行敬申告祖疏文，並搬遷祖先神主牌位暫寄永安龍形山楊泗廟，待協議中某處新的老年人文化活動中心建成後，將奉請先祖們重登寶座，永享祭祀。兩天後，敦本堂在原址被夷為平地。

宗祠正殿拆毀中（照片：作者劉良昇提供）

宗祠被夷為平地（照片：作者劉良昇提供）

如今，劉家兩棟老祠堂建築敦本堂和七修堂已化為塵土，且自乾隆末葉滋養生息我們這支七房分支的耕塘聚落也面臨即將拆遷的命運，然而「宗祠之所在，精神之所繫，家族之所存」的執念不減，縱然族人播遷海內外，一脈相承血濃於水的凝聚力仍賴宗祠的存在來顯現。五修族譜《禍患志》已預示「異日必有奮起而修復之者矣」！我等身居海外，力有為逮，就多仰賴永安在地的親族們殫精竭慮，齊心戮力，恭迎宗祠新家──老人文化活動中心的建成，期待來日親族在新的宗祠再聚，後會有期！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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