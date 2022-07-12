安倍遇刺一案，真相尚待查明，兩岸水軍已迫不及待地出動了！對岸小粉紅，敲鑼打鼓，普天同慶；台灣小乳綠，如喪考妣，栽贓兇手來自「上海自衛隊」，如今，連兩岸唯一的溝通渠道——「雙城論壇」，都要成了悼念安倍的祭品了。

大陸小粉紅激情慶祝安倍遇刺，是因為百年來安倍家族與中國恩怨糾纏不清，也因為安倍兩度為相，親華轉反華，又幫著美國搞印太戰略，圍堵中國。台灣小乳綠，深情悼念安倍，更甚於日本民眾，「理由」是安倍是有史以來最友台的日相，不僅出手協助把即將過期的AZ疫苗轉贈台灣，中國威嚇台灣時，安倍挺身挺台：「台灣有事，就是日本有事」。基於「朋友的敵人便是敵人」的原則，哀悼安倍，殃及對岸以及雙城論壇，似乎也是理所當然的。

說來可笑，兩岸的水軍其實都不知道。從2016年兩岸關係急轉直下以來，對中國經濟發展乃至於對抗美國印太戰略最有利的，也是「孤立」台灣、「傷害」台灣最深的，就是2020年11月簽署的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。RCEP生效，使得退出CPTPP的美國懊惱跳腳不已，也讓中國吹響了領航區域經濟合作的號角。中國倡議RCEP，前後8年，終能成功，安倍穿梭各國之間，極力促成，功不可沒。安倍助攻中國，台灣不以為意，反視安倍為莫逆，感恩戴德。安倍深諳折衝樽俎，捍衛國家利益的能耐，可見一斑。

安倍遇刺，大陸小粉紅激情慶賀，形同忘恩負義。台灣小乳綠乃至於領導高層的反應，恰如張雨生的那首歌的歌詞：「我最深愛的人傷我卻是最深」？！

安倍遇刺，洞見網民水軍無知，兩岸一家親！

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