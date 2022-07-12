自卑感容易產生自大狂，進而形成偏執狂。兩岸的實力過於懸殊，台北要竭力避免這種心態。

談到「小國」卻能夠贏得國際尊重者，首推新加坡。2022年3月，新加坡總理李顯龍訪美，他和拜登總統一左一右同坐於白宮，而後共同召開記者會，兩人侃侃而談的畫面透過媒體傳諸全球，直讓人感覺新加坡是堂堂大國。

這個世界，新加坡的確舉足輕重。例如1993年辜汪會、2015年馬習會、2018年美朝高峰會，地點都選在新加坡。為什麼這些國際重大事件都選在新加坡？不就是因為新加坡政府的公信力、執政效率、治安、政治立場受到國際的信任與肯定？

與新加坡相比，台灣人口是它的4倍，土地面積50倍，GDP 2.3倍；再看2022年全球軍力排名，台灣21，新加坡42。因而無論從哪個角度看，台灣的實力都超過新加坡。

台灣雖是彈丸之地，但實力絕不容小覷。例如2021年，台灣GDP排名全球第22。2022年1月的外匯存底，台灣為5488億美元，排名全球第5。對照於台灣人口排名全球第56，土地面積排名137，前述兩項經濟「數字」的表現，說台灣是「小巨人」絕不為過。

再簡單一句話：台灣並不小。可惜的是，台灣的執政者把自己看小了，也因而把國家做小了。

這麼批評，不是希望政府不知天高地厚，試圖與大國爭取平起平坐，而是應學習新加坡官員，凡事「做好自己的工作」，也就是講自己身分該講的話，做自己身分該做的事，不曲意奉承，不為他國而犧牲本國利益。

2021年3月，李顯龍接受英國廣播公司專訪，被問到「面對美中兩大應選哪一邊？」他態度坦然、語調堅定地說：「新加坡同美中，在經濟和其他領域都有非常緊密和廣泛的聯繫，無法選邊。」他對英國這麼說，到了美國，依舊堅持此原則。由於講得情理兼具，完全站在新加坡總理的角度，因而即使違背美國反中的大原則，拜登聽了也只能欽服。

一個了解自己身分，做好自己工作的人，敵人都會尊重你。否則，不管如何乖巧、聽話，主子的內心都會鄙視你！

（作者為海軍前艦長）

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