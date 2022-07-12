衛福部長陳時中果然參選台北市長，起手式是「台北停滯太久」，這樣的對白雖然公式，也在情理之中。但把記憶倒回，2017年前瞻計畫雙北分不到錢，政務委員張景森批大台北「穿著錦衣跟窮人搶錢」，台北的停滯，正是民進黨一手造成。

「前瞻計畫」第一期4200億元台北市只有20億，國發會說因為「台北的鐵路都已經地下化，捷運路網大致完成，高中以下學校也都已完成冷氣裝設」，因此前瞻計畫獲配經費較少。從資源的分配開始，民進黨就有意打壓台北的成長，大巨蛋的延宕更可見內政部刁難的痕跡。

所以，陳時中現在批評台北市的停滯，意思是柯文哲當市長中央不補助，陳時中當市長中央就補助；或者陳時中就要如張景森所言「穿著錦衣跟窮人搶錢」，把其他縣市的補助預算搶光光？

這個城市需要更高級的政治幕僚，陳時中的幕僚幫他set的文稿，一字一句都打在張景森與前瞻計畫的臉上。現在台北市民有兩個選項，一個是向民進黨屈膝，票投陳時中，換取蔡英文總統慷慨的施捨中央補助；另一個則是緩慢而堅定的向民進黨伸出中指，在心裡罵一句：「去你○的蛋！」

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