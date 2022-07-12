三國時代是中國史被閹割後，大多數台灣人仍朗朗上口的一段歷史，絕大多數因素取決於相關素材的遊戲與電視劇流通甚廣所致，當時奠定曹操霸主地位的重要戰役當屬「官渡之戰」，曹操以奇兵突襲之方式取得勝利、一統華北奠定曹魏霸權。而在戰前當面臨雙方兵力、物資差距懸殊時，曹營上下無不忐忑，最後是謀士郭嘉一席「十勝十敗論」成功激勵曹營、穩定軍心，造就了最後的勝利。

回到現實，此次衛福部長陳時中銜命上陣為綠營征戰台北，一句「責任來，我就扛」、「我責無旁貸，盡力承擔」。看似豪氣萬千，但阿中部長所面對的困境，恐怕不是只有嘴上功夫就能掩蓋。光是其宣布參選，就有下列幾個問題：

一、「落跑部長」標籤難撕。

二、既要選舉又不辭官，名不正且言不順。

三、陳時中口口聲聲對2021年機組員「3+11」的決策負責、扛責，但是卻沒有會議記錄，直至今日責任誰扛？

四、號稱台灣超前部署，但準備了一年，疫苗卻不夠打，最後靠企業捐助才有疫苗，有誰負責？

五、自2022年防疫政策轉變後，因兒童疫苗、口服藥劑準備量不足造成急遽的大量確診、大幅增加的死亡人數，疫情處理尚未收尾完畢。

六、小吃店轉為醫材廠商，快篩劑採購爭議，衛福部、食藥署都還沒有人為此負責。

七、2021年第一次疫情爆發時，為保桃園市長鄭文燦，當時全台直指台北萬華是疫情破口，陳時中不僅沒予以制止謠言甚至默認，萬華乃至台北市民如何吞的下去？

八、起手式先批評台北城市停滯，低估市民智慧。

九、因提名問題與參選新北市的林佳龍心結難解，黨內派系難以整合。

十、起步太晚又無選舉經驗，最後恐造成民進黨台北市選情變成「小雞扛母雞、母雞壓小雞」，連帶拖垮議員選情。

綜上，雖然綠營宣稱其「防疫有功」，但事實上台灣從「防疫模範生」到「倒數第二名」，陳時中才是「功不可沒」。而綠媒不斷報導陳時中競選粉專成立不到一小時就有2.5萬追蹤且人數持續攀升，營造其高人氣形象，但細觀其粉專一堆外縣市民眾、綠營側翼，套一句蘇院長的經典名言，「如此追捧、大可不必」！而這樣的吹捧也不過是造成其陣營無限膨脹罷了。

回到本文最初，還沒正式開始選舉就面臨十大問題的陳時中，不僅不是曹操，恐怕連起碼一統河北都是自我努力，家大業大，只是輸掉關鍵戰役的袁紹都稱不上！

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