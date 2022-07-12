美國國務卿布林肯與大陸外長王毅在峇里島長達5小時的會談，是最近1個月來美中第五場高層溝通。大陸官方通稿說，此次會晤「為兩國未來高層交往積累了條件」，美國媒體也報導，會談為中美領導人習近平、拜登面對面對話奠定了基礎。看來美中之間雖然激烈競爭，但雙方都有保持溝通的意願與誠意，這也代表蔡英文政府自我炫耀「美台關係史上最好」，可能成為過去式。

美中趨和緩 反中牌失效

回顧拜登剛上任時提出中美「競爭、合作、對抗」關係架構，如今已經被「競爭、合作」所取代，美方雖未公開承認拜習視訊會談所達成的「四不一無意」共識，卻已默默落實在與台灣的關係中，包括國務院官網恢復「不支持台獨」的表述、台灣未如預期加入「印太經濟架構」、外交部長吳釗燮對美國媒體主動宣示「不尋求正式獨立」、參與WHA僅獲得美方象徵性的支持，都反映出美中在台灣問題上不碰觸紅線、避免衝突的默契。

美中關係的轉圜出於理性的需要，對美方而言，隨著全球走出新冠疫情衝擊，美方逐漸認知當初川普政府操弄「病毒溯源論」攻訐中國，並無足夠的證據，而困擾美國的高通膨、高物價、低成長經濟困境，固然是疫情和俄烏戰爭的後遺症，但不可否認，川普政府對大陸3700億美元的商品課徵關稅造成轉嫁效應，也是部分原因。美國期中選舉臨近，若無法拿出利多政策，拜登恐面臨跛腳困境。

巧合的是，中共二十大和美國期中選舉時間相近，雙方都有改善關係的動機。對北京而言，與美方重新交好具有「對美鬥爭重大勝利」的意味，這是開好二十大的利多。其次，大陸國務院正在全力刺激經濟，將有序放寬疫情管控措施，這也意味美中經貿、民間、人文交流將逐步開放，現在是減少對抗、累積互信的最佳時間點。

「反中」與「反核」是民進黨的DNA，蔡英文政府以此為核心理念並貫穿在相關施政中。她雖承諾「妥善處理兩岸關係」，但實際作為上卻歧視大陸、阻絕兩岸交流，在教育文化政策上抹除中國元素，經濟政策上強調與美國及東協、印度的連結，降低與大陸的關係，並以國家安全為名義，立法監控兩岸民間交流，形成「綠色恐怖」氛圍。2020年更以「抗中保台」為競選主軸，加上美中關係惡化，川普政府拚命打「台灣牌」遏制中國，兩岸關係乃急速惡化。如今美中關係在競爭中趨向緩和，蔡政府如何自處？

非核瀕破產 全民攤電價

在「反核」政策指導下，核四已實質廢廠、全國6部核電機組中3部如期除役，立刻造成缺電危機，5年傳出5次大規模無預警停電事件，少則數十萬，多則數百萬用電戶受到影響，不但人民生活不便，工廠突然斷電更是損失不貲。台電為補足電力缺口，不惜讓老舊燃煤機組恢復供電，並增加天然氣發電機組，結果空氣品質惡化，發電成本大大提高。俄烏戰爭爆發後，全球能源價格節節上漲，台電購料成本上揚，造成嚴重虧損，政府只得提高電價，增加人民生活負擔與工業生產成本。

國際能源總署（IEA）強調，全球要在2050達成「淨零碳排」，核電必須倍增，歐盟已將核能列為綠能；韓國在全球重新擁核趨勢下，決定擴大核能發電投資；日本雖受核災之害，但面對供電窘迫問題也在考慮恢復核電機組運作。蔡政府綠能政策確定跳票，煤電製造空氣汙染、天然氣發電成本太高，而且不利於「淨零碳排」目標的實現，眼看著蔡英文「2025非核家園政策」也在走向破產。

蔡英文執政的兩大政策支柱正在傾頹，她卻憑藉全盤掌控的政黨、行政、軍隊、司法、情治、媒體、國企等資源，與濫用國家資源成立的網軍，貫徹「蔡英文意志」，不但竭盡所能削弱反對黨，掌控社會監督力量，更沒收民進黨黨內民主，以一人意志提名造成800多條新冠冤魂的陳時中、兩個碩士學位論文都涉嫌抄襲的林智堅競選台北與桃園市長。她難道不擔心看似牢不可破的堤防，一旦出現隙縫，很快就會傾塌？