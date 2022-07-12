兼任防疫指揮官的衛福部長陳時中，在沒有辭去現職前就公開接受民進黨徵召參選台北市長，引發不少爭議。面對外界質疑他落跑時，陳時中表示，進到政務官體系是「自由業」，本來就是「隨時可以來，隨時可以走」，所以沒有落跑的問題，更不是卸責。

陳時中這一解釋簡直讓人嚇壞了，原來執掌保護人民生命健康大權的他，竟然一直把自己當成自由工作者。根據維基百科的定義，自由業是指「沒有隸屬於任何公司或和特定公司簽訂專屬契約的職業型態」；教育部國語辭典的定義是「不受僱傭關係限制，依個人才力獲得報酬的職業。」而勞動部認定的自由工作者是指「自營作業者或無一定雇主之勞工。」

屬內閣成員之一的衛福部長當然不是「無一定雇主之勞工」；依《傳染病防治法》成立的中央流行疫情指揮中心指揮官，顯然也不是「不受僱傭關係限制」的工作。所以陳時中根本就是一派胡言。

由於這番談話引起不少人重炮批判，陳時中趕緊辯解說，大家都誤會了，其實他是指之前的牙醫，並非衛福部長和指揮官。問題是，他在這段公開的訪問裡清清楚楚說的就是政務官，想拗成牙醫，誰信啊！

2017年，蔡總統的賀歲春聯「自自冉冉 歡喜新春」，讓許多學者、作家大惑不解，認為應該是「自自由由」之誤。不過，綠營卻硬拗說本來就有「自自冉冉」這種說法，當時國家教育研究院甚至表示，將開會討論是否要將「自自冉冉」列入辭典中。不知陳時中的政務官屬於自由業的說法，靈感是不是來自於蔡英文的自自冉冉？