香港新特首李家超接任後，立刻展開香港去殖民化的工作，首先就是從中小學的歷史教育開始，從小培養香港人愛國家的觀念，捍衛中華民族的情操，關鍵就是明確定位英國占領者的角色。相信過幾年後在一些街道和建築的名稱上，也會陸續去掉英式名稱，改使用中國地名或者歷史上的中國抗英英雄。這種情況在亞洲的前殖民帝國占領地上早就實施了，香港晚了將近80年。

當然，西方媒體同時會強調「香港民主退步」、「言論自由受限」，英國政府甚至直接批評中國「違反國際協定」，真是厚顏無恥。英國占領150年期間，所有的香港總督都是倫敦派來的白人，沒有一個是香港本地人，更沒有任何選舉的形式，何來民主？至於二戰結束後，大英帝國陸續地退出前殖民地，對於交接的協定和文件也沒話說，唯獨對香港還是一副老大的口氣。至於中小學的國語和國民歷史與精神教育，全世界皆然，這是強化國家社會凝聚力最根本的做法，跟言論自由有何關係？

大概西方政府還把香港當成他們的，還不習慣今天的世界早已不是他們為所欲為的時代。這種迷戀霸權卻又不具備霸實力的情況，最終只會造成西方國家對外政策失敗，內部更混亂，從而加速衰弱而已。

倒是有意思的是香港「反送中派」的勢力，2019年搞亂香港社會時氣勢洶洶，不可一世，面對反擊時，卻瞬間鳥獸散，連一句話也不敢說了。反差之大令人意外。

為何如此？仔細觀察他們的精神狀態就可以輕易找到答案，「反送中」群眾經常在隊伍中揮舞英國國旗和美國國旗。雖然他們打出「香港人」的口號，但實際上自視為英美殖民地人民，效忠於英美殖民帝國。問題是，英美殖民帝國早已走進了歷史，抗中者並沒有擁有具有歷史傳承意涵的正面主體，只是純粹的機會主義。一旦遭到反撲，西方國家作壁上觀，他們就露出不堪一擊的真相。

香港編寫新教科書的同時，台灣的民進黨政府也實施新課綱，一種似曾相識的跟隨昨日的香港腳步，去掉中國歷史，吹捧日本殖民統治，假造歷史，崇洋媚外，賣台求榮，還洋洋自得。這種教育當然會培養一堆「戀殖痴呆症」年輕人，表面上好像勇猛無比，本質上卻極為脆弱。面臨挑戰時，跟香港「反送中」群眾一樣，必然是不堪一擊。

另一方面，香港也給了北京重要的經驗教訓，必須徹底深化香港下一代人的國家民族精神教育，才能創造香港長期的穩定和繁榮，有力地維護國家主權。這也必然是北京對台灣和平統一政策的基本模式。亦即，和平統一之後，對於日本殖民歷史要徹底的清查，檢討實施崇拜日本殖民主義宣傳和教育的負責人員，全面拆除具有日本殖民象徵的事物，徹底根除戀殖的變態心理。可以預期，這一刻必然會來臨的。