今年9月到11月的秋天，是對美中台三方執政當局各自內部的大考，能否過關牽涉到未來三組雙邊關係的重要變化。在劇烈變動的國際格局中，美國的「期中選舉」，中國大陸的「中共二十大」，台灣的「九合一選舉」的結果，將牽動強權爭霸的形勢，也直接影響台灣的生存環境。

美國11月8日將舉行的「期中選舉」，被視為拜登總統是否將在第一任期走到一半就形同跛腳，影響美國對外政策的力道。美國的價值衝撞、族群對立、貧富差異日益嚴重，近來槍殺案頻傳、墮胎爭論再起、通貨膨脹，一般預期民主黨至少將在眾議院丟失多數黨地位，拜登總統的施政挑戰將會更大。

中國大陸估計在10月至11月間舉行「中共二十大」，習近平可望續任黨和國家領導人，藉延長任期繼續民族復興的趕考之路。習的第一任期雖然有很多「難啃的硬骨頭」，至少沒有第2個5年任期(2017～2022年)的香港、新疆、疫情、印度邊界衝突，以及惡化的美中強權對抗。中共二十大之後，權力交班問題自然將比前十年愈趨凸顯。

台灣將在11月26日舉行「九合一」地方選舉，在蔡英文總統執政最後1年半的時刻，各政黨將重畫政治勢力版圖。以全面親美並切割兩岸的戰略選擇，在中美強權對抗的夾縫中，使台海幾經歷險而不引戰，蔡總統能否再次藉由台海緊繃局勢，將公共政策焦點轉為民眾懼中情緒，而在選戰中得利，有待檢驗。

從川普政府時期正式浮上檯面的美中長期戰略競爭，並沒有因拜登繼任而趨緩，然拜登的國安團隊在與中國大陸對口的交鋒，張弛起伏交替延續。從早年在柯林頓政府任職時期的「對台三不政策」原則，延伸到當前擴大版的「四不一無意」，其實拜登決策幕僚與前任相比，總體上採取理性的對中政策，始終都在自我提醒地建構美中關係「護欄」。如今兩強各自面對重大政治議程，自然更有著重外部情勢風險管控「護欄」的需要，以便專注處理內部事務與挑戰。

當美中都在尋求雙邊關係不失控的時候，即使是階段性的和緩或妥協，台灣就絕不可以「從台北看天下」，也不可以因自認具備「棋子」功能而天真的想像「台灣是美國心中最軟的一塊」。在此強權邁向階段性謀合的機率露出端倪之時，我國朝野有識之士尤其必須忖度「大國思維」，從更高更廣的視角來觀察台灣被當作工具的冷酷現實，才不致於因錯估形勢而損及利益。

拜登國安團隊口中的美中關係「護欄」並沒有固定明確的定義，並且經常以複數guardrails來描述，倘仔細分析，應是泛指雙方在強力競爭的結構中，仍然有機會推動合作的內涵，包括各層級的溝通管道，氣候變遷、衛生防疫、區域安全、軍事避險等仍有共同利害的對話議題，並非專指雙方對台灣議題的處理原則。

值得注意的是，如今中國大陸索性也借用「護欄」的說法，而且特別針對大陸認定雙邊關係中「最重要也最敏感的核心問題」，明確將雙方涉及台灣定位的「中美三項聯合公報」指為「護欄」。美中雙方心裡想的與口中說的，基本上根本不同一回事，這個名詞也就必然變成「一欄各表」了。

烏克蘭戰局的演變、中俄關係親疏的評估、日本後安倍時代的發展、美國聯結北約與印太盟邦的力道、解放軍快速擴張的海空與核威懾力量，是分析當前國際形勢的重點議題。然而今日的論述，在秋天美中台各自內部政治變化的結果出爐後，將會產生一套新的複合式參考指標。

在今年聖誕節，下一任縣市首長及議員等地方諸侯就職後，台灣就會立即進入長達1年的2024總統大選熱季。關心台灣前途以及美中台未來5年形勢變化的朋友們，恐怕精神上想要放鬆也難。（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略兵棋研究協會理事長）