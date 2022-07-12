今年的日本參議院選舉不平靜，日本前首相安倍晉三8日上午在奈良大河西大寺為尋求連任參議員的子弟兵佐藤啟助講時，遭槍擊身亡，得年67歲。12日家族舉行喪禮，訣別安倍。相較無奇的參院選舉結果，安倍遭遇不測離世對自民黨派系的勢力消長應更具影響。

2021年11月，日本眾議院選舉後，安倍雖未主持國政，在該屆眾議院席次自民黨整體減少15席的狀況下，「安倍派」仍得以維持原有95人規模，實屬難得，使安倍得以鞏固黨內影響力，坐穩自民黨一哥，儼然是「自公聯合內閣」的「大御所」。

然而，安倍遭刺身亡，「安倍派」（清河會）群龍無首，而原派閥掌門細田博之的眾議院議長身分難以回防派系，收拾亂局，而安倍的政治師父森喜朗年事已高，且淡出政壇10年，健康不佳，雖深諳日本派閥政治傳統，但「清河會」大老的地位無法發揮實質作用。缺乏有力領導人的「清河會」中不乏年輕議員，渠等是否為個人政治前景琵琶別抱，值得觀察。

自、公兩黨參院選舉大勝，岸田文雄再獲民意授權，在「清河會」權力青黃不接之際，將更具擴大「岸田派」的可能，為召喚系出同源的「麻生派」及「谷垣集團」創造條件，進而與理念相近的「茂木派」結盟，終結2000年以來的「清河會主導」。

但選前，日本經濟陷入輸入型的物價上漲，使岸田內閣的支持率自5月下旬的將近7成，一路跌至5成，雖未跨入政治的「危險水域」，也在參院大選中再獲民意授權，但選後的岸田首相須致力於回應日本國民在經濟衰退下，飽受通膨之苦，薪資水準欲振乏力，實質生活條件持續惡化等諸多經濟困境。若沒應付好，不僅內閣續航將倍受挑戰，貧富兩極分化的社會也會使暴力犯罪增加，危及社會安定。安倍的遇刺為警訊，岸田內閣不可輕忽。

岸田首相須端出具體政策，證明「新資本主義」非空洞口號，而是較「安倍經濟學」更能有效帶領日本走出1991年以來的結構性經濟衰退，兌現「令和版所得倍增」的政治承諾。岸田須在下次眾議院改選前，讓選民看到經濟的轉機，重燃日本青壯年族群對未來的希望。

最棘手的是修憲。眾參兩院中支持修憲的自民黨、公明黨、國民民主黨及日本維新會的席次合計雖可達議員總數的2/3支持，通過修憲第一關。但反對修憲的立憲民主黨仍是最大在野黨，在國會的修憲朝野協商中，岸田恐難違例，強渡關山。何況修憲的最大關卡仍在民意是否支持，岸田雖不反對修憲，但修憲旗手安倍不在，是否能有效地動員民意支持，以確保修憲案通過公民複決，存在變數。岸田將在掌握民意支持修憲下，伺機而動，以免弄巧成拙，遭公投擋下，使修憲之路更加遙遠。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系所兼任教授、中華民國國際關係學會理事）