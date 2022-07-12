繼前新竹市長林智堅被批「落跑」去選舉後，被民進黨徵召參選台北市長的衛福部長陳時中也遭批「落跑部長」。陳時中回應說自己是「自由業」，「隨時可以來，隨時可以走」，此言一出，引發各方熱議。他竟改口辯稱該說法是被誤解，除強調政務官是沒有任期外，他在當政務官之前是自由業（牙醫）。陳時中的說法其實過於輕浮，不好好管住自己的嘴，這類「金句」恐將在選戰開打後不斷上演。

政務官雖然沒有固定任期，也必須聽從長官的指派，不過進退的關鍵不在於任期，而在於政治責任的承擔。面對這題必考題，陳時中竟如此缺乏準備。其實他只要強調政務官沒有任期就好，但沒想到卻口無遮攔，偏偏要加上「自由業」耍冷，反而弄巧成拙，畫錯重點而完全失焦。加上疫情未歇還有心思籌畫出書，為參選鋪路，都強化了他缺乏責任感的負面印象。

事實上陳時中擔任防疫指揮官這兩年來，諸如「世界怎麼跟得上台灣」、「現在就是買不到（疫苗），我幾乎敢這樣講」、3+11會議紀錄「再問一百遍就是沒有」、「我就不能講錯一句話？」等嘴上逞能的情況一再出現，只是由於防疫當頭，防疫指揮官不僅掌握獨家資訊，也掌握媒體話語權，權力高度集中，真可謂一夫當關，說一不二，沒人能挑戰他的權威。而且就算真有人挑戰指揮中心的說法時，他就祭出法辦，讓人不敢隨便亂議朝政。

2020年彰化縣衛生局和台大公衛學院展開社區血清抗體調查不就是如此。原來縣府衛生局與學界希望探究社區感染實況與確診黑數，但此舉卻挑戰了中央的防疫神話，遭衛福部揚言開罰。不僅如此，監察院放著疫苗、3+11政策、快篩劑採購等重大爭議不管，在旁也跟著起鬨圍剿。兩年來整個防疫政策受到各界詬病的地方不少，但監察院唯一針對疫情做出的糾正案，卻只有彰化縣政府這一案；外加北農與萬華阿公店群聚兩份調查報告。

這種獨攬話語權，又不容他人挑戰的地位，還有其他綠營人士聯手護航，圍剿異己，讓陳時中說話越來越過度恣意而毫不自知。如今因為疫情爆發，想與病毒共存卻完全落後部署，國人確診、重症甚至染疫死亡人數暴增，指揮官陳時中早已從神壇跌落；加上對台北市長的寶座 ，綠營派系角力錯綜，護航未必能夠齊心而毫無雜音，陳時中唯我獨尊的情況早已不再。

尤其投入選戰後，卸下指揮官的角色，選民未必會乖乖遵照陳時中的指示，你說往東，大家不敢往西；不僅人人都可以質疑挑戰陳的說法，甚至還會拿放大鏡檢視。因為選舉跟防疫本質不同，不是靠專業指導行事，候選人的角色不是指揮與命令，而需要更多的傾聽與體察民意。當防疫指揮官時，大家得聽你的；但當市長候選人時，你卻得聽大家的。

角色變了，換了位子腦袋可以不換，但心態與立場不能不變，嘴巴同樣也得跟上調整。若高高在上，唯我獨尊的講話習慣不改，以後只會為自己招惹更多麻煩。候選人的嘴巴，可沒辦法像防疫指揮官那樣自由與任性！（作者為國家政策研究基金會副研究員）