戰略學者最擔心國家間摩擦出現「升高」（Escalation）的情勢，有可能演變為較激烈的衝突，最後成為不可控的戰爭。眼前的俄烏戰爭就是個案例：美國發現對俄國的一波經濟制裁無效，就會再追加一波更強力的制裁，看看有沒有效？這種加壓就迫使衝突情勢升高，所以普京大帝每每威脅或暗示要動用核武，當然非我們這些旁觀者所樂見。

美中科技戰也是某種型式的戰爭，只是沒有火炮四射＋血肉橫飛，但是戰略思考相同，情勢也可能升高。最近美國可能就在考慮要加強在半導體領域制裁中國了，台灣一般媒體並沒注意，但跟最近股價跌勢兇猛的半導體族群有關。

消息來自美國彭博社（Bloomberg），內容是一位匿名者提供的內線消息，重點是：美國政府要加強壓制中國半導體的製造能力，方式是希望能說服荷蘭政府，要荷蘭政府禁止荷蘭公司ASML把「深紫外光微影設備」（DUV）賣給中國，而且除了荷蘭，也施壓日本要比照辦理。

這裡有一些半導體專業知識為大家科普一下。「微影」是Lithography的台灣譯法，大陸稱微影設備為「光刻機」，大略分為兩大類：EUV（極紫外光微影設備）與前述的DUV，前者只有荷蘭ASML一家公司能製造，後者則有日本的Nikon與Canon能分食一點舊技術微影設備的市場。EUV能協助生産最高端的－譬如10奈米以下的－晶片，前一陣子韓國三星副會長李在鎔親赴荷蘭拜會 ASML就是為了多得到供不應求的EUV，因為要趕超台積電得靠EUV。之前美國施壓荷蘭政府不准發EUV出口許可給ASML銷往中國，中國第一大廠中芯國際（SMIC）就一套EUV也買不到。

DUV－相對來說－沒那麼高端，一般用來生産成熟製程的晶片，美國之前似乎沒特別管制中國買到DUV。現在彭博的爆料就是說這種況要改變了，老美可能連DUV也要管制了，用軍火來比方，好似之前只留意重武器，現在連輕武器也盯上了。

為什麼呢？

美國對付中國的大戰略是壓制中國崛起，貿易戰沒取得明顯戰果，2021年美國對中國商品貿易逆差比2020年增加450億至3553億美元，僅次於2018年4182億美元的最高紀錄，顯然美國仍然嚴重依賴中國製造的商品。

科技戰的主戰場──半導體領域不能再敗啊！

半導體的產品──晶片是科研、商業、軍事各領域都需要的關鍵元件，重要性超過石油，成為新世紀的國家戰略資源。美國若能限制中國取得晶片，就能全面延宕中國的整體產業發展，重創其經濟，達成壓制中國崛起的終極目標。

麻煩的是，前年（2000）9月美國把中芯國際列入黑名單，這一年半來，中國大陸本土的晶片産量，不但沒有減少，反而增加，這不等於科技戰中的半導體高地也有失守的危險了嗎？而且，美國發現DUV中有高端機型可以替代部分EUV先進製程功能，生産出高端晶片，換言之，不但產量壓不住，質量圍堵也可能有漏洞！

以上就是這則彭博新聞的由來，不過就是一種斷絕你生產工具的「源頭打擊」戰略，言之成理。坦白說，美國若一直沒動作，才叫人意外。

有趣的是，光刻機也好，微影設備也好，並不是美國造的，而是荷蘭與日本的絕活，美國沒法依「國防生産法」直接命令它，因而爆料者才說，美國政府是想要「說服」ASML與日本Nikon。這麼慈眉善目？人間真有「善霸」（Benign Hegemony）？

美國掌握全球半導體設備製造之牛耳，ASML生產的EUV零組件有也27%來自美國，另27%來自美國盟友──歐洲，山姆大叔掐不住中國的脖子，還掐不住荷蘭ASML公司的脖子嗎？

美國早就有民意代表呼籲美國政府拿出更強力的辦法，來壓制中國的半導體産業崛起，不，最好打趴在地，所以，這則消息應該不是空穴來風，我們等著看吧！

（作者為資深媒體人）