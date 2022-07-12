衛福部長陳時中剛獲民進黨中央選對會提名，針對外界質疑其「落跑」，就嗨到忘我的說「進到政務官體系裡是自由業，基本上是沒有任期的」，引起朝野軒然大波。爭議在於政務官當然不是自由業。

政務官的制度設計是「為政策成敗負責」，所以任用條件具有彈性，有別於文官體系事務官依據學歷、考試、升遷等限制及退休保障；相同職務，政務官甚至比事務官更有決策權力，原因還是「為政策成敗負責」。陳時中說「政務官是自由業」，顯然心態上大有問題，他心中壓根沒有「為政策成敗負責」這7個字。

就拿總統蔡英文揭示「與病毒共存」，推動「重症求清零，有效管控輕症」的政策看，陳時中完全未達標，兩個多月來搞到如今全台400多萬人確診、7000多人死亡，迄今持續失控看不到盡頭。如果陳時中了解政務官「為政策成敗負責」，早該知所進退，就是因為他看準了政務官沒有任期、是自由業，所以即使防疫擺爛，也能厚著臉皮賴著防疫指揮官的位子不走。

令人聽了更加氣結的是，他說「責任來、我就扛」，於是民進黨提名的市議員們像被催眠似的紛紛掛起合照，但是思前想後，陳時中「責任來、從不扛」，老百姓需要口罩的時候要排隊限購；老百姓急需疫苗的時候，要靠友邦救濟施捨、靠民間護國神山們慷慨解囊捐贈；老百姓決心與病毒共存時，快篩劑、PCR又貴又缺、苦等不到專責病床，還要擔心買到黑心貨。

政府編列8400億防疫特別預算，老百姓要什麼，沒什麼，還要自掏腰包買！這樣的防疫成績單，陳時中哪一次負責了？就連自己疫情三級管制期間，脫了口罩餐敘嗨歌，也沒看他負責吧。

還是陳時中爽當政務官這個「自由業」係另有所指，比如有不按規矩辦事的「自由」，甚至無法無天的「自由」，有給綠友友們海撈一票國難財的「自由」，否則被踢爆這麼多特權小吃店、黑心廠商，怎麼沒有下文了，連個扛責的人也沒有？

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