電影《梅蘭芳》中有一個虛構的人物，叫邱如白，由孫紅雷演飾，這個人物，在整個影劇中的比重很大，幾乎要蓋過梅蘭芳。此人就是齊如山，為了繞過這樣一個重要的人物，編劇和導演煞費苦心，將一個活生生得真人虛化，醜化，我看了很是無奈。

筆者惜墨如金，關於齊如山先生和梅蘭芳的交往，在電影中已有所交代，不多贅述，但要指出的是，從1916年以後，梅蘭芳演出的時裝戲《一縷麻》的劇本，是由齊如山根據包天笑（關於包天笑，筆者以後有專文介紹，此人亦不可忘記）的小說改變的；其他還有《黛玉葬花》、《嫦娥奔月》、《千金一笑》、《生死恨》、《鳳還巢》、《霸王別姬》等劇本20餘齣。包括全程安排梅蘭芳的訪美演出等功勛，可以說梅蘭芳的成就，少不了齊如山的筆墨和苦心，歷史不應該忘記齊如山。

至於齊如山對戲劇的研究和對梅蘭芳事業的幫助，可以從當時演員間的一段聊天中知道：

那時的京劇藝人只研究唱功演技，不研究理論，在一次聊天中──蕭長華對齊如山說：「你不是吃這行飯的，可是老研究，戲劇界人是靠這行吃飯的，可是老沒有人研究。」

尚和玉說：「我們戲界人都像齊先生這樣研究法，現在的戲劇就不是這個樣子了。我不是薄飭同行，他們唱武生的，哪一個真正會一個雲手？」

蕭長華又說：「如今什麼都看得輕，只要有一條好嗓子就夠了，學的固然不那麼學，教的也不那麼教。」

程繼先說：「畹華不是完全得力於齊先生麼？」

梅蘭芳說：「可不是麼，我這十幾年，一切的事情就是靠齊先生。」

蕭長華又取笑說：「齊先生您研究了這個，往哪兒去吃飯呀？」

齊如山聽後也笑了，說：「我研究這個，不是為吃飯，而是吃了飯來研究」

蕭長華又說：「好在你有『大和恆』，用不著在戲劇界找飯吃。」

齊如山先生家在北平南城西柳樹井有一櫃米糧店，叫做「大河恆」，蕭長華是這點的常年主顧，所以有此一說。

有資料說，齊如山癡心戲劇研究，一腔心血全放在梅蘭芳身上，輔佐梅蘭芳20幾年，沒有拿過梅蘭芳的一分錢，筆者引錄上文，可以確信。

1949年，齊如山先生正如他與人所說，不願被人利用，去了台灣，擔任教育部歌劇改良委員會主任委員，繼續研究戲劇，培養了不少青年演員，為京劇在台灣的生根開花，作出了巨大貢獻。

齊如山和梅蘭芳的友誼是不朽的。1949年後齊如山先生赴台，部分家屬留居北京，每逢年節，梅蘭芳都會去探視送禮，齊如山在台灣和友人提到梅蘭芳時，也常常飽含熱淚，神情黯然。

1962年3月18日，星期天，齊如山先生早起精神很好，吃完早飯，由家人陪同，前往台北空軍新生社介壽堂，觀看他培養的第三期小學生演出的《小放牛》，誰知起身為小演員第二次鼓掌時，突然倒下，無疾而終，享年87歲……

一代大師，為戲劇而來，為戲劇而去，實在令人感佩唏噓！

附：齊如山《我為什麼離開大陸》

談到來台灣，這層在最初兩天並未詳談，後有友人請吃飯，在座除梅外，多是銀行界人，他們問我為什麼往台灣？我說往南來無論到什麼地方，必須謀生活，這便很難，因大小兒在台灣，只好去投奔他。他們大家都勸我留住上海。我說看情形上海跟北平差不了多少。大家都說，上海與北平不能比，因為上海人另有辦法，以往許多年的情形，無論什麼樣的人來了，上海人都有辦法，所以這次大家相信也一定有辦法。他們還說，聽說大家要湊1500萬美金，交與共產黨，請使上海獨立，當時那一群人的情形都彷彿興高采烈，我一句話也沒有說。

飯後梅送我回來，在家中又坐談了許久，說起剛才大家的情形來，我同他說，剛才他們都相信上海人有辦法，且似乎有點興高彩烈，所以我一句話也沒有說，但是我有一句話告訴你，就是什麼人也收拾不了上海人，惟獨共產黨可以收拾上海人。這裡不是說上海人不好，是說上海人能對付人。他們想花錢買的上海獨立，那更是夢想，西洋各國中，固然有這種獨立的城市，但蘇聯的政策，絕對不會有此。他說，大家都說他是一個藝術家，與政治無關，且到過蘇聯，共黨對他也一定另眼相看。他還勸我住下說「你向來不管政治，只是從事戲劇的工作，這些年來我們永遠在一起，往蘇聯演戲，一切都是你籌備的，所有宣傳品，都有你的名姓，我想到那時候，我們還在一起工作，一定也不會有什麼問題。」我說你這些話都有道理，但有許多地方，還要想一想，還要加以斟酌。

先說我個人罷，我也知道，我於政治無干，但我個性很強，我有我的主見，我有我的思想，你不要看我平常極隨和，但到要緊的地方，我是不願遷就的。我自幼念的是聖門的書，所信奉的就是聖人說的那些道理，其餘的雖不見得反對，但就不再信奉了。往近裡說，飛星、算卦、相面、風水等等，我通通不相信，往遠裡說，如佛教、天主教、耶穌教等等，我也不反對，但我不信奉，因為我若信奉了他，我就得讓它管束著，我已經有聖門的道理管束，何必又加上一種呢？但我若信了之後，而不守它的管束，那信如不信，又何必信它呢？

關於各種黨派，也是如此，有的人，只管入了黨，信條也念，起誓也來，可是到時侯還是他怎麼合算就怎麼作，這樣的事我絕對不幹。

再說到你，你本是一個藝術家，他們對你不會有什麼虐待的，何況你還到蘇聯去過，待你更不會太錯，這可以說是當然的。但有一種情形，不可不注意，就是他們必要利用你。按利用二字分別很大性質也不一樣，此時沒有偌大的閒工夫解釋這些，但大略可以談談。

一種是我想作的事被人利用。雖然被人利用，但根本我就想作，這種情形也可以說是彼此利用，不能說誰被誰利用，比方固然可以說是漢高祖利用張良，劉先主利用武侯，但也可以說是張良利用漢高祖，武侯利用劉先主。

二是感恩而被利用，因為受過人家的好處，想報答人家，所以他命我幹什麼事，我都樂意，所謂粉身碎骨，理所當然。

三是我可以作的事，被人利用，我對他並沒有什麼恩怨，但這件事情我可以作，那麼他利用我去作當然也沒有什麼不可以。

四是我不願作的事情，讓我去作，且是非作不可，這是世界上最苦的事情。

五是圖虛名被人利用，只給自己一個虛名，亳無實權，命你怎樣作就得怎樣作，所作的事情，在當時似乎於己沒什麼損處，但是後患無窮，這種被人利用，是最冤的事情。

凡人名氣大，地位高，都容易被人利用。比方溥儀，若在民國後，完全靠中央，或搬到南京去住生活雖然不見得能夠怎樣華貴甜蜜，但永遠是平靜安適，則可以斷言的。再不得已時跑到美國去，亦可以落一個世界知名的自由平民，倘能要強求學，以溥儀的聰明，還可以造成一個學者。奈他不這樣作法，一被張勳利用，再被日本利用，雖然說過了兩次皇帝癮，但他落下什麼了，鬧的人人唾棄，這裡不必議論，他的難受，他自己知道。

翻過來你再看衍聖公，在七七事變以後，日本當然很想利用他，倘到日本那一邊去，當然面子享受，都錯不了，因為日本想利用他來宣傳尊孔，日本真是想尊孔麼？當然是借尊孔找便宜，如此則符聖公也必定落的人人唾棄無疑。而他不肯如此，先投奔中央，又去到美國，不但許多新世界的情形可以看到，而且可以求些新學問回來，將來衍聖公還是衍聖公，請看這有多便宜。

以上所說的兩位，一是200多年的帝裔，一是2千多年的聖裔，你自然不能比，但你的聲名可也相當大，所以你要注意。戲劇中有一句曰：「再思啊再想！」

以上這些話，不是一次所談，而且所談的還多，不過歸攏到如此就是了。我知道他的環境不能離開上海，所以未十分勸他，我就上船來台灣了。

摘自《齊如山回憶錄》

【本系列完】