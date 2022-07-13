上海二六轟炸（圖：作者郭冠英提供）

上海，孕育我的城市，74年前。

今年，我住了快1年了。

我一直想著要給輔大傳播學院前副院長習賢德寫點東西，但又不知從何寫起。

我想著〈1950年上海二六大轟炸〉一文，我早就做過「覆盤與省思」，但越想就越寫不下去。那不是否定了我的英雄們？習賢德這本遺文集，豈不全要否定？

我父親也參與了那次的轟炸，做後勤，那他是不是也要被否定？我，是不是也要……？

這是習在110年3月間寫的，是他的最後一篇，一錘定音？

我們是空軍，從小就看《中國的空軍》雜誌，我們是中國人，台灣省是我們的復興基地。我們的作為是為了中國人的幸福，國家的富強。

我軍當初從上海撤退到台灣省來，各大隊駐紮在靠海峽這邊的各個基地，全是日本人建的，由北到南。

我們住在一些日遺眷舍裡，四家分一戶，說好聽點，我們這裡叫「不沉的航空母艦」。

我們隨時要起飛，回到我們的家鄉、城市。

一年整備，二年反攻，三年掃蕩，五年成功！我們是反攻的尖兵。

空軍是最優秀也最具優勢的軍種，我們以此為榮。

習賢德：「有人說，台灣全島像個蕃薯，也有人說，即使只是不起眼的蕃薯葉，也都還算是值得疼惜的一片葉子。」

啊？我們哪會如此認為？我們是恥於、更恨於被如此認為。如果在蔣老總統的時代，你這樣講，被當作神經病還好，八成還會被抓起來了。

那時候，誰也不聽，也不會想，有所謂「愛台灣」這個詞。我國有35行省，怎麼會講要愛這最小的一省？

叫它寶島是自我安慰的，我們全想著大陸的家鄉，唱著大陸是我們的國土。然後啟動，蓋艙，Roger，飛向白日青天。

不幸，不，有幸，他們為國犧牲，習賢德估算了個數字，民國49到88年的50年，中國的空軍有622架失事。其實被擊落的不多，我想，恐怕近600架是摔掉的。有1381位官兵被封烈士，但死在大陸上空的，恐怕不到200位。因為我們有絕對空優。

這是中國空軍的統計。以後，台灣不是中國，後面摔的，習賢德不計算在內了。

他們，大部分放在碧潭的空軍公墓裡，多是衣冠塚，那是我最常去的地方。習賢德最推崇U-2陳懷，101年9月，陳懷生殉職50周年，習安排陳的大陸家屬來台弔祭，塚旁放了一架U-2的模型。

墓道台階上的「空軍忠烈將士紀念塔」下，寫著4個大字：「氣塞蒼冥」。

我弟弟和爸爸的骨灰，也放在這裡。去年，我抱著爸爸的骨灰，走上那段雄踞著飛鷹的台階，放在弟弟的塔位邊。

樓上有張立義夫婦的骨灰，民國108年6月張去世，消息還是習告訴我的。我還怨自己前幾天才想著要去看他，怎麼這麼快就走了。

一個月前我還找到他與兒子在家旁吃「八方雲集」，我幫他吃完了一些剩下的水餃。張很高興，說：「你一路騎車要好好的走。」這是最後的一句話。

有一次，習開車帶張立義去林口頂福陵園，看張妻家淇之墓。我聽了還不太高興。我媽媽也放在那裡的基督教墓區，你怎麼沒有想到找我一起去？

大概5年前，張立義與我在這裡，指著一排墓座說，這是陳懷、李南屏、王政文……，這裡是我和葉常棣的，後來我們這衣冠塚外的人，卻活著回來了。張指著一個個的墓碑，念著名字，說些故事。這是那大隊的……，這是官校幾期的……。

我又有故事，就在我寫這些文字，這年的最後兩天，資深媒體人傅依萍傳來兩張照片，傅的父親定昌與黃福州等14人，民國48年5月30日在廣東恩平被擊落。照片是年底蔣總統夫婦召見他們遺眷的合影，每個小孩還拿著個玩具禮物。

我一眼就看出了我竹師附小的同學黃鳴樑兄弟，記得在我四年級時有這件事，我寫在〈蝙蝠窩的朱連雀〉這文章的開頭裡：

「他的班長說，我清楚地記得，因為那天他被班導蔡師打。我跑去告訴蔡老師，請不要，因為他爸爸昨晚出事了。大概他沒有做該做的功課。

那天他被打時，一句話也不說，只是流淚。我到今天都忘不了這件事。」

出事後，蔣經國與蔣緯國都到黃家來慰問，黃福州還做過蔣緯國的祕書。蔣經國問：「您有什麼要求？」黃媽媽說：「回大陸，昆明的家。」蔣當然無言。

她才離家10年，丈夫死了，當然第一個想的是回家，誰想誰會想留在這個蕃薯啊？還做片蕃薯葉呢！那更是想都不會想。

更不會想有天會因為要不忘初心，做個中國人，竟會被要趕出這個蕃薯島。

當然那時候也沒想到蕃薯葉，這餵豬的，竟然會成為一個普遍的蔬菜。

【未完待續】