日本前首相安倍晉三7月8日在日本奈良為了參議院大選在街頭發表演講時，不幸遇刺身亡，震驚日本朝野，也震撼國際輿論。台灣方面認為安倍是日本「最友台」的實力派政治人物，所以蔡英文政府還特別下令為他的離世降半旗哀悼。只是，安倍離世之後日本政治走向，將會減弱甚至暫時放棄隨美對抗中國大陸的路線，對於台海議題的炒作也將逐漸緩和。

安倍晉三曾兩度出任首相。第一次是在2006年，接續小泉純一郎的政權，但是因為健康原因短短一年即請辭。2012年至2020年的第二任期長達8年，對日本政治、經濟以及外交政策都有極深影響。

在其任內，中日關係有相當大的改善。安倍曾經努力與中國修復因釣魚島主權爭議而不斷惡化的雙邊關係，但也始終沒有忽略與台灣保持聯繫，並在卸任後，日漸明確地在國際場合上為台灣發聲，甚至不惜惹怒中國。

任內修復中日關係 卸任後挺台言論

安倍的前任小泉純一郎在任內高達6次參拜靖國神社，使中日關係極度惡化。2006年接任的安倍在上任不到一個月就選擇中國為第一個外訪國，而非慣例的美國，此舉被稱為小泉時代中日關係的「破冰之旅」。

在安倍的第二任期，他與習近平有多次會面記錄。他在2018年曾訪問北京，那時因為釣魚台列嶼主權爭議，中日關係觸底。2019年12月23日他先去北京，與習近平見面，隔日轉往成都，與李克強和時任南韓總統文在寅舉行峰會。安倍在2018年去北京正式訪問時也邀請習近平在2019年春季去東京國事訪問。可以說在安倍任內，中日關係已經大幅和緩。

安倍2020年卸任首相之後，論述空間自然增加，他在公共論壇和競選活動中多次發表演講，討論日本的安全環境、加強國防和修改憲法的必要性。在安倍過去兩年的言論中，以他對於台海問題的講話最廣為人知。

他在去年底針對台海不斷升級的緊張關係明確表示，發表「台灣有事等同日本有事，也等同『日美同盟』有事」。

大陸外交部發言人汪文斌指其「公然在台灣問題上胡言亂語、指手畫腳，妄議中國內政」。當天晚上，中國外交部部長助理華春瑩緊急召見日本駐中國大使垂秀夫抗議。

今年初安倍又公開呼籲美國放棄以往對台灣的戰略模糊，改為明確表示將出兵保衛台灣，引起中國大陸的強烈反彈。這些言論確實在重塑日本輿論方面發揮了關鍵作用。

近期公布的日經指數民意調查顯示，超過 90% 的日本人現在認為他們的國家應該為「台灣有事」做好準備。因此，許多台灣人認為，安倍是一位台灣忠實的老朋友，也是一位強大的調解者，認為他將台灣帶入美日相互合作和安全框架。

後繼無人 日本利益優先

目前日本政壇有相當話語權的政治人物中，安倍算是少數頻繁而直接支持台灣台灣的一員。他的驟然離世，接下來台日關係可能會受到影響，畢竟在日本政壇要找到這麼友台的實力派政治人物已經很難，這也是蔡英文政府要為他的離世降半旗哀悼之因。

只是，安倍胞弟日本防衛大臣岸信夫去年底才首次入閣，尚未掌握足夠話語權，最近身體狀況不佳，很有可能在參議院大選後的內閣重組時下台；其子弟兵自民黨政調會長高市早苗至今未有完整論述能力，在黨內人微言輕；另一個自民黨的挺台中山家族之長子，前防衛副大臣中山泰秀又在去年底的眾議員選舉落馬，台日關係從此必受重挫。

一些學者提出，安倍遇刺會使日本朝野更重視安倍強調的支持台灣，包括台灣在內的民主國家等價值。他們認為安倍卸任後，接任首相的菅義偉和岸田文雄都不斷強調台海和平穩定的重要性。因此預估未來日本不只會延續，還可能強化「安倍路線」的外交國防政策。

然而，就以安倍在擔任首相期間致力於改善中日關係，卸任後積極發表友台言論可見，不管身為議員或首相，安倍的思考都是基於日本國家利益的追求，因此他關心台海情勢，並不代表他是「親美、親台、反中」。以安倍的現實主義外交而言，他對於任何外交事務的態度始終以日本國家利益為主軸，因應國際局勢的變化做出對日本最有利的舉措。

再者，日本的政策有其思考邏輯和方向，並非安倍一人可左右。中國崛起令日本擔心國際影響力旁落，因此試圖在美國對中國施壓的過程中發揮影響力。

安倍遇刺身亡激起日本社會不安，現任首相岸田文雄必須鞏固民眾對國家的信心。從岸田所屬的「宏池會」之「輕國防、重經濟」派系光譜，以及重用知華派外務大臣林芳正看來，安倍離世之後的日本將會走向穩定民心、平息內部紛亂，減弱甚至暫時放棄隨美對抗中國大陸的路線，對於台海議題的炒作將會逐漸緩和。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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