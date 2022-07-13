如果有人問我，武漢晚上最熱鬧的地方是哪？

繁華的漢街，江風起伏的江灘，人潮如織的江漢路，「夜宵一條街」雪松路？

我的建議是，來體驗體驗特殊的夏夜街頭。浪漫與隨性結合，青春與自由的氛圍感拉滿！

不敢相信，這麼熱鬧的市集居然就在武漢，就在黎黃陂路！7月1日到3日，一群最具創意、最有激情的年輕人在黎黃陂路街頭集結，用130+文創攤位打造了好評如潮的「青春市集」。

武漢「青春市集」。（作者提供）

武漢「青春市集」。（作者提供）

有湖北中醫藥大學的創業團隊講解藥材功效，讓每個人都能製作出屬於自己獨一無二的香包；也有不同風格的文創工作室，現場搭配首飾，還給刺青、理髮。

如果在這百餘攤中迷失方向，可以憑著哈利波特的咒語獲得特調雞尾酒，或是循著吉他聲坐下聽聽歌……整條街道被人流與笑聲佔滿。

一切都是自由的。

誰說擺攤一定要有「攤」？後備箱雖小，「五臟俱全」。

甚至，也不需要「擺」。

武漢「青春市集」。（作者提供）

賣什麼，重要嗎？重要的是通過「擺攤」這一媒介，讓人和人重新接觸。

武漢「青春市集」。（作者提供）

酒杯、咖啡杯中冰塊碰撞，與悠揚的歌聲、琴聲一同，和麵包、漢堡的香氣混合在一起。

專屬盛夏的燥熱和武漢人的直爽奔放，在黎黃陂路上熱熱鬧鬧地蔓延開來。

還有什麼值得看的？

搖身一變，老媽也成攤主啦！和四個小夥伴、國畫老師李一起，用青春活力抵抗三伏天的熱意，零基礎擺攤「善言扇語」，現場指導DIY繪製團扇！

某人在開張之前，緊張兮兮地叫我穿漢服幫她去招攬生意。結果開張第一天，爆滿。

擺攤第二天，人流不減。

第三天晚上突然下起暴雨，但攤位前還有願意等待的姑娘。

現場更有美女特調水果氣泡水！

每一位「顧客」拿起自己的作品時，都是笑著的。為了給攤主老闆「送光明」（送照明燈），鄙人在開攤第二天有幸前往黎黃陂路一探究竟。結果，因為「善言扇語」太過火爆，擁擠的小攤實在擠不下一個偌大的我，我只能離開攤位，在青春市集四處遊蕩。

不逛不知道，一逛嚇一跳，實在是驚喜滿滿。

和往常的只賣明信片、鑰匙扣的文創市集不同，這裡還有擴香石、冰箱貼、香膏等生活小物。也不止囊括可愛風、小清新等較為主流的文化風格，亞文化首飾、貼紙也琳琅滿目。

不想買，而想自己創造？你甚至可以自己DIY一本獨屬於自己的書。

遠方傳來鋼琴聲，聽不太真切是什麼曲子。循著琴聲而去，遇上的是一輛大麵包車。「做個浪漫的人」，只需敞開車門。和傳統的「藝術家」不同，彈鋼琴的小哥不是長髮，不留鬍子，沒有穿著西裝，連領帶也沒有繫。

小哥雙眼緊閉，雙手在黑白鍵間上下飛舞，身子輕輕隨著音樂律動。街邊繁華與他無關，與這輛車無關，直至一曲終了。

然後我看著他在觀眾的掌聲中，從沒有樂譜的譜架上變出一罐沒有喝完的可口可樂，一飲而盡。不用在意到底彈的是哪一曲，只為吸引同樣浪漫的人。

看著「快樂水」，有一點小餓，遂覓食。

這家是野攤漢堡，已經超多人排隊了。還有另一家網紅24#漢堡堡，不少人專程來吃，非常火爆。據說要從六點半排隊到八點半，於是悻悻離場（但最後在十點半收攤時吃到了！）。

這種現場煎制、滋滋冒油的小吃攤，讓我突然有些想念台灣的夜市。

看看這章魚小丸子，真正的章魚！

還有便宜量大的炙烤牛肉骰子、現場製作的大腸包小腸、按斤稱著賣的鹽酥雞……

想想前幾天青春市集上，25+的漢堡，30+的咖啡，40+的塔可，有點肉疼（但還是很好吃）。

感覺大陸美食的價格，可以再向台灣學習一下。

但除了這一點點的「瑕」，市集還是非常「瑜」的。

六七年前，在台灣逛文創市集時，會羨慕那邊現場手繪的趣味明信片，會羨慕攤主們隨心在便利簽、夾子等日常用品上塗鴉，會羨慕攤主和遊客們一起聊天、一起創作時展露出的隨性與自由。

「什麼時候大陸也有這樣的市集，週末就可以逛逛！」

五六年前，「文創」的概念剛開始火起來不久，我第一次在武漢看到市集。武漢天地專門開闢出了一片小空地，擺上不到十個攤位，賣手作首飾、手工畫、冰淇淋等等。

我一度覺得很有意思，便去逛一逛。

但令我失望的是，聲稱的「手作手鏈」上，寶石是機器磨平的玻璃，同款一抓一大把；冰淇淋「添加有益成分」後，單球40+。

於是，去湊熱鬧的次數就漸漸地少了。

但過了一兩年，隨著各大博物館爭先恐後地做出精緻獨特、美觀大方的文創產品（並獲得廣泛好評），「文創」又火起來了。

這次，「文創」不僅僅是一個吸引眼球的工具，而是真正代表著「文化」與「創意」。年輕人爭先恐後地搶購這些文創產品，開心地為美麗、實用又充滿文化意義的一切買單。

文創也不僅僅只是產品本身，背後代表的天馬行空的想像、詩與遠方的文化內涵也逐漸被挖掘出來。東湖的大李村，甚至以「文創村」著名，靠著文創闖出一片旅遊市場。

但這些並沒有走進街道，走進大眾生活。

「文創」在年輕人中掀起浪潮，但僅僅是有錢有閒的人才能真真正正觸碰到文創。

直到市集再一次出現在我們眼前。

傳統的形式，卻能對所有人開放。每一個人，都可以與文創真真切切地接觸，體驗那種我曾在台灣體驗過的「隨性與自由」。

這幾年，市集火了。

去年四月，武漢江漢路的櫻花市集成為頂流打卡點；這個七月，不僅僅有黎黃陂路的青春市集，銀鹽復古市集也吸引了不少人。

這麼多家文創商店聚在一起，沒有雷同、沒有撞車，每一家都用心在做自己獨特的東西，每一家都在用心與顧客交流。

每一位顧客也在發自內心地感到快樂，迫不及待地在社交媒體上分享自己的所見所聞。

每個人都樂在其中。

這樣的盛會，也受到我們政府部門的大力支持。

這次的青春市集，就是由中共江岸區委組織部和共青團江岸區團區委主辦的，直接不需任何入場費（銀鹽復古市集要入場費哦~）。

市集本身，又是由一批有趣有點子的品牌，比如鵝社書店、慕色影視等等承辦，這才營造出如此自由多元的文化氛圍。

希望這個暑假，還能逛到這麼有趣的市集！

誰還在說大陸無文創？

大陸的文創產業，早就發達啦！

（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）