104歲高齡的前總政戰部主任許歷農上將，日前出版回憶錄。自從郝柏村先生過世後，許先生可謂國軍數一數二「長老級」的前輩，可惜的是自傳中有關於許上將的軍旅生涯的記述過簡單，對於在政治及兩岸關係上著墨甚多，令許多軍事愛好及軍史研究者深感失望，因為許上將獨特的軍事思想及帶兵之道，未能在其自傳中詳實得知，反而在其他將領的回憶中略知一二。

因為許上將曾任政戰學校、陸軍官校校長、總政戰部主任，門生故舊滿天下，又因廉潔自持，溫文儒雅，在軍中被尊稱為儒將，但他也參加過八二三砲戰及擔任金防部司令官，又是有名的戰將，許上將無論在軍職或從政，總是做甚麼、像甚麼，始終如一的立場，就算因為政治立場不同，政敵也對其尊敬三分，實屬難得。

日前甫過世的武士嵩中將，曾在自傳中描述與許上將在金防部共事的逸事，當時武中將任金防部政戰部主任，許上將於民國71年底由六軍團司令調任金防部司令官，同時晉升上將，至72年春節後，時任總政戰部主任王昇上將至金門勞軍，許、王二人同為陸官16期同學，只是王昇較早升上將，王昇為祝賀許任司令官，將年度勞軍結餘款共800萬全部撥給防區運用，不論在當時或現在，都是一筆大錢，許上將即指示交由政戰部運用，充實金門的文康及休閒中心，而許司令官一介未取，全數用在官兵身上。

但沒想到的是，一年多以後，王昇忽然失勢遠走巴拉圭，而接任者正是許歷農上將，歷史的弔詭、意外與巧合，就是這麼的有趣。（作者為退伍軍官）

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