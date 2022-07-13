兩岸局勢多變，台灣外交局勢也連帶受到牽連。官方建交的路走不通，國民外交等實際交流卻相當值得開拓。而且相對於目前台灣官方主要建交中的中南美洲、大洋洲、非洲等地新興國家，有著深厚文化底蘊的中東歐國家，在受到烏俄戰爭、疫情等衝擊政治社會經濟文化的轉變後，或許會是台灣接下來值得深交的夥伴。

這種深交倒未必一定要建立實質的官方外交。畢竟只要兩岸難題一日沒有解決，台灣就很難被世界各國正式承認。至於以往官方灑大錢建交的第三世界國家，事實證明只要對岸釋出更多誘因，許多原本還和我國政府稱兄道弟的所謂「邦交國」就紛紛倒戈，轉而不承認中華民國，所以對於所謂的正式外交往來，也不必抱持太多希望。執政政府心心念念想加入，甚至已經到了熱臉貼冷屁股的聯合國、世界衛生組織等國際組織，在烏俄戰爭和疫情之後也越來越被看出，只具形式而未必能在迫切國際議題上，展現實際仲裁力與領導力的力不從心。在這樣的情況之下，慎選值得實質交流的對象就很重要。

就像烏俄戰爭之後，世界各國都紛紛對烏克蘭的人民伸出援手。先不論個人或國家對烏俄戰爭的政治和外交立場為何，但面對同樣手無寸鐵的普通老百姓，相信世界上大多數人心中的關懷與友善都是一樣的。畢竟戰火無情，人民無辜。但烏克蘭人又讓人感到意外的地方，就是儘管身處在如此危急的情況下，面對外界對他們伸出的援手，他們也不是馬上就都接受。譬如台灣在烏俄戰爭開打之後，有很多國內大學都推出助學專案，收留一些在烏克蘭已經無法繼續就學的烏克蘭學生來台灣繼續念書。可是就有烏克蘭人的第一個反應：烏克蘭以前明明就沒有怎麼跟台灣好，台灣人怎麼會願意幫忙？

如果看一下台烏以往的外交關係，真的稱不上是十分友好。甚至烏克蘭在90年代還曾有過「烏克蘭干涉兩岸事務挺台灣，就等於他國干涉烏克蘭事務挺克里米亞」的一中言論。所以當台灣選擇伸出援手，而烏克蘭人還會先想到台烏之間的這層關係，再去理解台灣選擇援助烏克蘭人民的原因，進而決定接受台灣幫助的這個過程，或許正是一個有著文化底蘊的古國人民，長期養成的深厚素質。有了這層思考的烏克蘭人，在接受了台灣援助、對台灣有更深入的認識後，未來也會轉過來成為台灣人的朋友，成為替台灣在國際上獲得更多曝光的助力。

烏克蘭男籃隊因為戰火，接受高雄鋼鐵人邀請來台灣訓練，結束之後在國際間出席各種賽事，都穿上印有台灣鋼鐵人標誌的球衣上場，不就是一種另類的宣傳？這種民間人與人確實建立起來的情感交流與關係，搞不好以台灣現在的外交處境來說，會比政府砸大錢買外交做宣傳，來得更有實質而且深遠的效益。（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※