在斯里蘭卡政局動搖，在數萬名抗議者衝進他和科倫坡總理府的第二天，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩證實他將辭職。有西方媒體和智庫認為是中國大陸利用其「狡猾的債務陷阱」來獲得對斯里蘭卡的戰略優勢。

智庫Red Lantern Analytica稱「為了應對斯里蘭卡的金融危機，中國利用其狡猾的『債務陷阱外交』來獲得對國家的戰略優勢，並挾持其經濟」。Red Lantern Analytica續稱漢班托塔和科倫坡等港口城市已租給中國100年。

根據外媒報導，在過去十年中，斯里蘭卡僅從中國大陸就積累了 50 億美元的債務。印度最近也通過貨幣互換和貸款延期向斯里蘭卡提供了 15 億美元的援助。該國繼續在沒有足夠收入的情況下增加外債。斯里蘭卡在今年到期的債務總額約為 70 億美元。

中國大陸是斯里蘭卡的第二大貸方，持有斯里蘭卡 2021年未償外債的 10% ，只有33.9億美元，與日本相約，其他的債主還有市場上的投資者、亞洲開發銀行和世界銀行。

斯里蘭卡的金融政策混亂，亦不善國有企業經營，導致企業日益虧損，而且由政府的外匯儲備負責補救。官方數據顯示，斯里蘭卡前五家國有企業在 2022 年前四個月損失了 9310 億盧比，其中大部分損失是由於央行積極的公開市場操作導致軟掛鉤崩潰。錫蘭石油公司損失了 6280 億盧比，其中 5410 億盧比的缺口來自外匯損失，因為央行實施的軟掛鉤急劇崩潰。

斯里蘭卡稅務政策同樣出了大問題，斯里蘭卡政府最近主動向納稅人提供了增值稅和所得稅減免。這導致了政府收入的極大損失。結果，斯里蘭卡盧比開始下滑。由於沒有必要的外匯儲備，斯里蘭卡在 3 月初不得不讓盧比自由浮動。斯里蘭卡政府做出了一系列政策決定，導致宏觀經濟在各個方面失衡，這加劇了經濟危機。

過度借貸或債務現在是每個發展中國家的主要關注點，自斯里蘭卡於 1948 年從英國獲得獨立以來，斯里蘭卡的經濟一直未有起色，斯里蘭卡不斷反而增加的外國貸款，導致引發這場大風暴。

斯里蘭卡金融、稅務政策混亂才是短期的導火線，而該國大量而過度的外國貸款是長期的觸發點。所謂中國大陸的「債務陷阱」只是西方媒體張冠李戴，將問題強推在中國身上，從而為美國主張的「印太經濟架構」加分。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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