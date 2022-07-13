林智堅碩士論文抄襲案引起各方面的議論，在諸多議題中，我們看到的多半是針對林智堅本人及其指導教授個人誠信、學術倫理、操守的批判，但鮮有人從宏觀面討論台灣高教長期以來存在的問題，特別是文法商科的教育問題及供需失衡的就業問題。

自1990年代廣設大學以來，台灣出現了150所大學。長期以來，台灣的高等教育政策是承襲西方的思想及制度（尤其是美國），教育部文人治國但也必須包山包海管理大學理工醫農、文法商管等所有科系，負責了大學的經費、人事任用及管理；而科技部則主導了大學教師的研究經費及方向。

近20年來，由於教育經費分配太廣而不足的問題，廣設新科系及研究所(含碩士在職專班及EMBA)成為大學另闢額外財源的小金庫，而不須重大設備、研發成本低(資料收集＋電腦分析)、投資額度小回收快、生員相對充足的管理系所才成了各大學的新寵，管理相關系所(企管/資管/公共行政管理/各類碩士在職專班等) 的快速成長到了幾乎每所大學都必須「具備」的科系。

理論上，國家高等教育(尤其是研究所層級) 的目標應該在於培養公民健全的人格、普及的知識及全球視野、兼顧科技與人文的情操與胸襟，但在目前政治掛帥、利益導向、短線操作的環境下這些教育訴求顯得十分諷刺。教育部嚴管教師員額及補助經費但卻任由各校持續擴張比較「賺錢」的系所，超收的結果造成特别系所師/生比嚴重失衡，而研究課題淺碟化(過度強調統計問卷分析及一般性標準無差異化計量方法)、專業失調的現象具體表現在：模仿歐美不夠接地氣、在地化研究各取所需顯得瑣碎而深度不夠，難以培育大師級的學者，同時包造成「滿街」博士級流浪教師的異象。這次林智堅風暴下的台大國發所、中華大學科管所都是典型案例，而這個師/生比失衡的現象是許多研究型大學理工科老師所難以想像的。

再看看台灣高校教師供需及升等制度規範的問題。姑且先不論理工科系與管理學門的差異，台灣高教教師的來源主要來自於國內外具有博士學位的人士，雖然大學對對教師的審核雖然包括了教學、服務、研究等三大項目，但在現實執行面中「研究」實乃重中之重，也是教育部、科技部審核大學的重點。在師/生比失衡、研究課題稀少(在地化議題不多，但仿效歐美考眾) 、論文撰寫不易 的狀況下，教師用「計量」標準化的研究方法，就地取材找一些容易上手的課題，不但滿足了教師發表論文及升等的條件，也符合學生「順利畢業」要求，但這些「不接地氣」的學術成果並不具實用性，而其唯一的價值就是在教育部及科技部論文評比中。而真正的教育訴求及使命感，如學術操守、教育倫理、教育良心等職業問題變得有些「次要」而不合時宜，僅供具有強烈教育使命感的人士參考。

再來談談理工醫農及人文商管的教育及人才培養的問題。自然科學STEM 體系是跨越國界的，是全球化客觀實證主義的實現，故其研究成果及論文發表有高度碼國際性及擴散性；而文法商科是主觀意識形態較強的領域，極具「在地化」的區域特色，沒有全球標準化的經營模式，哲學思想及主流意識形態是學界普遍遵循的目標。

在進入智慧經濟時代，人文與高科技的結合成了另一個搶手的話題，關鍵是形成在地化、接地氣的意識形態對話，研究西方歷史或名人傳記是徒勞無功的，但台灣高教在教育部及科技部的主導下似乎完全看不到這方面的著墨，就連個喊口號的動作都顯得有些勉強。

台灣高教的問題是長期忽視但逐漸累積成災的問題，其整治更是巨細靡遺、千頭萬緒！在全面智慧化的環境中，培養理想比例的理工/商管的生員比例應該是政府下一個教育政策的目標。重利、重商、一廂情願的教育政策使得台灣文法商管的碩士生供需失衡，而文法商管博士級「流浪教師」的充斥不僅僅是教育資源浪費的問題，也是過去教育政策失策的證明。但若朝野若能借這次林智堅事件的衝擊，重新全盤檢討過去的教育政策，也可算是「塞翁失馬、焉知非福」了。（作者陽明交通大學退休教授）

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