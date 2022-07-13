「媽祖為民間避禍祈福、濟困扶危、治病消災，所以全球才會有眾多的虔誠信徒。如今，媽祖已是千歲高齡，其精神不滅，法身常存，確已是不爭的事實，千年來的物換星移，改朝換代，經歷了滄海桑田，中國變了，世界也變了! 」

來自海峽兩岸的專家學者11日齊聚江蘇南京，出席2022年中國航海日暨媽祖文化與海洋文明研討活動，共話媽祖文化的當代價值，傳承中華民族優秀文化遺產。

南京市政協副主席、南京媽祖文化交流協會名譽會長黃河表示，媽祖文化蘊含深厚歷史情緣、彰顯時代發展價值，是中國海洋文化的重要組成部分。千百年來，媽祖文化正日益成為聯結兩岸同胞、凝聚海內外華僑華人的精神紐帶，成為促進各個國家和地區之間民心相通、文明對話的重要載體。

台灣中華兩岸交流協會常務副會長、江蘇代表處首席代表劉仲宇自2017年起擔任南京媽祖文化交流協會的顧問，與南京市天妃宮結緣。他認為：「媽祖文化為促進兩岸交流合作發揮了重要作用。」

劉仲宇還說，我們都知道媽祖可以說，為民間避禍祈福、濟困扶危、治病消災，所以全球才會有眾多的虔誠信徒。今天我們從在世界任何一間媽祖廟的海內外信眾身上都可以看到她們傳承著媽祖：「立德、行善、大愛」的精神，如今，媽祖已是千歲高齡，其精神不滅，法身常存，確已是不爭的事實，千年來的物換星移，改朝換代，經歷了滄海桑田，中國變了，世界也變了!人類的文明進步了!科技發達了，人心的浮動，我們回顧當今媽祖文化的推展，卻沒有因時代衝擊而被泯滅了，表示這股普世價值太深植人心了！連結人心的更大的淨化功能。

南京市天妃宮是明成祖朱棣為感謝媽祖等諸神護佑鄭和航海平安而敕建，迄今已有著六百多年歷史。至今香客不絕，大量市民、遊客慕名而來祈福納祥。隨著南京市天妃宮重建，天妃宮媽祖廟會也入選江蘇省首批非物質文化遺產名錄，並成立了南京媽祖文化交流協會。

近年來，南京一直致力於弘揚媽祖精神、開展兩岸文化交流。2020年，南京市鼓樓區台辦在天妃宮內設立「台胞之家」，以媽祖文化為主題，舉辦多場座談研討、節日慶祝等活動。今年元宵節，兩岸同胞在南京市天妃宮與新北市三重先嗇宮相聚「雲端」，共同點亮花燈、暢敘親情。其中最大的燈組，就是一座高8米多、寬3米多的巨型媽祖神像。

南京市僑辦主任宋雅建表示，南京期望能繼續傳承媽祖文化，以此弘揚中華民族開放進取、和平友好、交流合作、敢為天下先的精神，推動中外文明、兩岸同胞間的交流互鑒、民心相通。（陳思豪/台灣中華兩岸交流協會江蘇代表處兩岸文化交流處副處長）