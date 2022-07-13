日本前首相安倍晉三遭暴徒槍殺身亡，蔡英文總統為表感念，下令於11日全台降半旗致哀，雖是對於亡者予以尊重，但台灣對其生平有正反兩面褒貶，正當大眾為此產生爭議之時，前副總統呂秀蓮接受媒體邀訪不改直率性格，追述了類似此案的2004年319槍擊案未被公開的內情。

呂秀蓮受訪期間感慨萬千，娓娓闡述驚險的現場，兇手兩發子彈因為是近距離開槍，威力之大，其實先是擊中她的膝蓋再劃破前總統陳水扁的腹部，結果所有偵查對外公佈内容都是聚焦在陳水扁一人身上，對於呂秀蓮受創之事片字未提，義憤填膺又飽受委屈的陳述，不免讓人同情。

其實在台灣與政治沾上邊的重大刑案為數不少，林義雄、陳文成、劉邦友血案還有大難不死的連勝文等等都是案例，卻遲遲等不到破案真相，這次因為安倍晉三不幸遇害㦬難，不免讓人想起這些血淋淋的過去。

而隨著時間逝去，人們已逐漸淡忘之際，惡徒仍然逍遙法外，社會失去了應有的公平正義，而是否因為公佈真相將會動搖國本不得而知，但已知的是，2020年監察院國家人權委員會成立後，並沒有針對這些案件再一次檢視或重啟調查。内外有别，對日本前首相如喪考妣，對自己黨内先進置之不理，情何以堪！

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