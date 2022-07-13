日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，引發全球矚目。

安倍晉三是一名堅定的保守派與民族主義者，他執政期間透過激進的「安倍經濟學」以期刺激經濟增長。他加強日本的防衛能力，擴大軍費開支，並主張廢除日本憲法禁止因非自衛原因組織軍隊的規定。

作為日本在位時間最長的首相，安倍晉三留下了穩定的政局與強有力的中央集權基礎，讓刺激經濟措施得以強行推進。他也透過討好川普總統來改善美、日關係。然而他的政府可謂醜聞不斷，例如用人唯親，和蓄意篡改公文紀錄等。在面對新冠病毒疫情，他也被批評應對緩慢、無效、與現實脫節。

安倍一向被認為是中間偏右的鷹派政客，在中日關係問題上持強硬態度。安倍多次否認日本的戰爭罪行，提出「日本戰犯不是罪犯」的觀點，多次對日本在二戰中犯下的戰爭罪行進行開脫，更拒絕為慰安婦及南京大屠殺道歉。

蔡英文上台以後，極力拉攏日本，並在「抗中保台」的策略下，刻意營造台、美、日同盟對抗中國的民主陣營一員。觀察家普遍認為安倍政府對台非常友善，這從安倍遇刺死後，台灣自政界到民間悲痛欲絕、如喪考妣，可見一班。

然而從政治談政治，安倍政府對台灣究竟是真心實意，還是虛情假意呢？筆者從三點剖析，說明安倍政府正如同美國，只是把台灣當成一個對抗中國的棋子。

第一、日本在公海瀕瀕追捕驅趕台灣魚船，並施壓蔡英文政府對內給予嚴刑重罰，讓台灣漁民的生計雪上加霜。

第二、日本對於在二戰期間，對台灣慰安婦所犯下的罪行不但拒絕公開道歉，而且嗤之以鼻。

第三、日本為宣示主權，將釣魚台列嶼更名為「登野城尖閣」，相對於中國派出海警驅逐日本漁船，蔡政府卻僅重申釣魚台列嶼是中華民國領土，毫無作為。

安倍政府對台灣的魚權、領土予取予求，除了在口頭上施予台灣小恩小惠以刺激中共，實在看不出日本有把台灣當成「最好的朋友」。特別是在慰安婦一事上，相對於日本對韓國的慰安婦不僅賠款而且公開道歉，卻對台灣的慰安婦毫無悔意，不聞不問，彷彿還把台灣當成是日本的殖民地。而蔡政府不但不敢據理力爭，反而極力為日本的犯行洗黑漂白，稱台灣慰安婦是自願而非被迫。喪權辱國，無以為甚！

所謂一個人可以改變一個國家的風貌，這句話一點都不假。美國川普跟台灣的蔡英文都把自己的國家搞得像街頭笑話一樣。諷刺的是，這兩人都是透過「民主投票」選上來的，所以民主政治，有時候只是擦了粉的笑旦丑角。

這其中最大的不同是，川普所領導的美國是世界強權，所以川普再如何無賴搞笑，各國政府都還是要虛以委蛇，陪笑作揖。而小英所統治的台灣是個國力日衰的小國，小英卻以為自己是世界的中心，巴著美日的大腿玩起「狗仗人勢，囂張跋扈」的飢餓遊戲。結果，當然只能被美國當提款機用，被日本當狗耍，被歐洲國家當冤大頭玩，被東南亞國家當笑話看，實在是可憐到悲哀的地步。

但是台灣人民有感覺嗎？很不幸，許多的年輕人不但沒感覺，而且還嗨度十足地感到驕傲與光榮感。一個國家能夠無知到這樣的程度，不是洗腦太成功，就是義和團的符力太強大了！台灣政棍與年輕人把中國當成唯一的敵人，動輒輕視、取笑、謾罵對岸，至於被美國跟日本不論怎樣的欺凌跟佔便宜卻都不當一回事，甚至還引以為傲。若不在省思台灣這種殖民式畸型的民主制度，這不禁毫無國家主權跟民族尊嚴可言，還會被美、日強權當成人肉炸彈，推向戰爭的邊緣。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）