台灣有句俗諺：「家己囝仔放屁當咧大，別人囝仔放屁腸咧爛（自己的小孩放屁就是長大，別人的小孩放屁就是腸子爛。）」這是指涉傳統台灣社會的某些劣根性：徇私、護短、雙重標準、有嘴講別人，碰到自己人（犯錯）就裝死。

我從小在中台灣長大，看盡很多家庭的各種面貌，上述情況還真不少見。別人的小孩犯錯，一定是那個孩子本身有問題，必須追究到底；自己的小孩犯一模一樣甚至更嚴重的錯誤，就是情有可原，或者另有苦衷，必須袒護到底。

新竹市長林智堅的論文抄襲案，蔡英文總統與民進黨的反應，就是典型的「家己囝仔放屁當咧大，別人囝仔放屁腸咧爛」。

其實案發至今，案情非常單純，只要把綠營去年攻擊國民黨高雄市長候選人李眉蓁的案例拿出來比對，其實就已經結案。當初綠營猛烈攻擊李眉蓁論文抄襲，沒想到這次林智堅情節雷同，綠營全面改口，先是質疑藍營是「抹黑」，並發動網路輿論帶風向，引發網民譏諷「綠能你不能」。

還記得當時綠營追打李眉蓁論文抄襲案時，民進黨立委林俊憲還有句名言：「難道按照國民黨的邏輯，作弊只抄一題就不算作弊了嗎？難道這就是國民黨對待自己的道德尺度嗎？」林俊憲自己恐怕也沒想到，這段話把「國民黨」換成「民進黨」，這次居然也還用得上。

對比李眉蓁在三天後宣布放棄碩士學位，林智堅非但沒有公開道歉並宣布放棄學位，反而是蔡英文總統出面力挺，啟動黨政宣傳機器，以及「1450」在網路上帶風向，抨擊在野黨，質疑是政治操作。行政院政務委員張景森說碩士論文是「落伍迂腐的概念」，綠營名嘴也紛紛檢討碩士在職專班繳交論文的必要性。

居然還有綠營名嘴說，林智堅的政績比較重要，「十幾年前的論文不重要」。如果照這個標準，李眉蓁何必道歉？馬英九總統任內的國防部長楊念祖何必辭職？楊念祖那甚至不是論文，「只是」一篇學術文章不是嗎？別人的小孩放了屁，就是腸子爛掉了，自己的小孩放更臭的屁，就說是必要的成長，是這樣嗎？

更何況，林智堅論文抄襲事件的嚴重性，已不僅僅是學術倫理問題，更牽扯到民進黨與中華大學及知名建商間錯綜交疊的政商關係，包括中華大學的董座，居然是民進黨發言人出任，情節遠比過去任何論文抄襲案還複雜。這已經不是林智堅個人誠信問題，還扯出更啟人疑竇的政、商、學關係，能不追查嗎？

我先前講過，真台灣人的核心價值是「正直、善良、勤奮、誠信、進取、包容」，絕非護短與雙標，因為那非但不正直，也不誠信，是劣質且正在被淘汰的「台灣價值」。但林智堅的論文抄襲案，卻將這種「劣質台灣價值」發揮到淋漓盡致，真是讓所有真台灣人覺得丟臉。現在民進黨正在示範何謂無下限，而且可預料不會只示範一次，全台灣都睜大眼睛看著。（作者為前總統府副秘書長、現任馬英九基金會執行長）

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