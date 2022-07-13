民進黨中執會13日正式通過，兼任中央流行疫情指揮官的衛福部長陳時中參選台北市長、前台中市長林佳龍參選新北市長。民進黨黨主席暨總統蔡英文，終究是以強大的意志力排除一切雜音，完全主導了年底九合一大選的提名，被認為是她對卸任後權力鋪排的重大勝利。

雙北桃竹人選充滿爭議

然而，雙北市長加上參選桃園市長的林智堅、參選新竹市長沈慧虹等人，爭議性都很高，甚至連民進黨內部也有不同意見，因此，即使提名作業抵定，但選舉結果能否如蔡英文及民進黨中央所願，仍充滿變數。蔡英文獨排眾議，不顧一切把陳時中、林佳龍、林智堅和沈慧虹，硬是推向年底重要的縣市長大位，其實相當勉強。這4個人選各有不同的問題，且一時之間也還無法解決，連要擺平民進黨內不服氣的反彈都困難重重，要想說服廣大民眾接受這些被認為頗有爭議的人選，挑戰恐怕不小。

以「防疫英雄」之姿競逐台北市長的陳時中，才剛宣布接受徵召，就連連失言，講出「政務官是自由業」這種荒唐的話，為了解釋又不惜說謊，一錯再錯，幾乎誠信破產。更關鍵的問題是，民進黨和陳時中自己都認為台灣疫情已趨緩，所以指揮官琵琶別抱去參選沒問題。然而，目前單日本土確診個案還有3萬例左右，中重症、死亡案例仍有雙位數，身為指揮官的陳時中真的可以卸責嗎？

就在6月上旬時，陳時中還說，台灣的疫情發展曲線類似新加坡。新加坡年初爆發疫情，2月底達到高峰，3月中後逐步下降，直到4月才趨於穩定，大概經歷了4個月左右。台灣這一波疫情從4月15日本土確診個案突破千例開始，根據新加坡模式，大約要到8月中之後才有機會趨緩，這就是為什麼指揮中心至今一直沒有要降級的打算。更何況，傳播力極強的變異病毒株BA.4、BA.5來勢洶洶，已占美國所有新感染毒株的7成，台灣也已出現本土BA.5個案，專家甚至預估，BA.4、BA.5未來很可能會讓疫情再起、死亡人數增加，所以不應該那麼篤定地認為台灣疫情已經降溫。

一心只想選台北市長的林佳龍，儘管最終被蔡英文的強勢話術說服改選新北市，然而他一開口就是「台北市需要能夠跨域治理」的人才，可見他心心念念仍是台北市；可笑的是，為爭取台北市長所推出的「台北plus 12堂課」都還沒有上完，林佳龍就跑到新北市了，而他竟然說，台北plus也可適用於新北市。雙北的人口規模、地理結構、發展進程等條件都大不相同，居然可以適用同一個城市規畫藍圖，林佳龍是把新北市民當白癡嗎？

權力瘋狂症靠選民阻止

在蔡英文的全力護航下，有2篇學位論文涉及抄襲的林智堅，參選桃園市長不變。台大校長管中閔12日受訪表示，「學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定會堅持這個標準，不會含糊以對。」台大已決定在2個月內公布林智堅論文案的調查結果。作為台灣學術龍頭，台大能不能堅持學術的獨立性與公正客觀，林案將是一個重要的指標，如果連台大都頂不住來自政治的壓力，那將會是台灣學術倫理大崩盤的開始。

在層峰愛屋及烏下被徵召參選新竹市長的沈慧虹，因政治資歷不足等因素，引發民進黨在地人士的強力反彈，外傳反對勢力甚至提供林智堅論文涉嫌抄襲的證據供外部揭弊，希望一石兩鳥，同時打下林、沈，可見其怨懟之深。

從這4位地方首長的徵召過程，可以看出集黨政軍司法大權於一身的蔡英文，已出現權力瘋狂症。一方面以非理性的溺愛態度拔擢自己人，另一方面又強勢輾壓不同的聲音。若讓這樣獨裁的黨主席、這樣專斷的國家領導人繼續下去，勢必會引發政治、社會與學術的複合式災難。改變的關鍵在於，選民必須在年底九合一大選做出智慧的選擇。