台北市政府決定恢復發放重陽敬老金，雖然市長柯文哲以「不符合從政理念」拒絕到場；不過，副市長黃珊珊宣布以不負債、不舉債和不排擠原預算的項目兩個原則，預計明年起發放1200元敬老金。柯文哲最被詬病的「苛政」能在執政最後一年解除這個歷史標籤，算是皆大歡喜。

台北市議會去年底通過《台北市重陽節禮金致送自治條例》，恢復發放敬老金，不排富但金額由市府決定，推翻柯文哲最具指標性的政策。柯市長為此衝冠一怒提出覆議，議會再以超越藍綠的贊成48票、反對7票、5票棄權，否決覆議案。柯文哲仍不善罷干休，揚言將向中央申請「函告無效」，府會關係為此陷入僵局。

再加上6月下旬國民黨市長參選人蔣萬安端出發放重陽敬老金政見，重砲轟擊柯文哲不發敬老金形同對長輩情緒勒索。柯市府強力回擊「債留子孫、錢從哪來」，雙方陣營隔空叫陣，濃濃火藥味。

黃珊珊端出的敬老金財源是，考慮資源分配，112年編列預算參酌前兩年的歲出歲入，結餘的平均值62.24億元，提撥10%約6.22億元，作為重陽敬老金上限。不無為柯文哲「苛政」解套，兼有為自己參選市長跨越競爭對手設下的障礙，畢竟這也是從善如流、執行台北市議會的決議。

台北市政府財政債務已經大幅減低，柯文哲功勞簿上可以記上一筆，既然財政有盈餘，柯P又何苦糾結「不排富、不科學，所以不發放」的「從政理念」。選舉固然勞民傷財，但台北市緊繃的選情，還是可以為民眾黨帶來一點利多。