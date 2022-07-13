近年經常性薪資變化一覽表

萬物齊漲成為庶民的生活日常。更糟的是，受到通膨物價影響，薪水越變越薄，實質薪資持續倒退嚕，官員還沉溺在大內宣的謊言中，漠視油電雙漲將帶來的連鎖反應。去年底，主計長等官員死鴨子嘴硬，堅稱沒有通膨疑慮，還說今年通膨率只有1.6%，政府各部會毫無因應預警，以致錯過提前因應布局的時機。現在民眾壓力山大，高高在上的官員能體會庶民的痛苦嗎？準備好怎麼因應了嗎？

民進黨政府動不動就說「台灣景氣非常好」、「獨步全球」、「薪水漲幅創歷年新高」，但真相卻是物價飆漲根本停不下來，外食費支出也越來越高。如今全球通膨與經濟衰退危機蠢蠢欲動，更讓人對今年下半年總體情勢格外憂心。真怕政府穩定物價的空頭支票一旦跳票，民眾還有沒有辦法撐下去？台灣一旦出現停滯性通膨，到時該如何是好？

此外，疫情升溫也衝擊就業市場。除了無薪假的衝擊外，5月底全體受僱員工人數814萬2000人，已較4月底減少8000人；5月失業率3.68％更創7個月新高。住宿餐飲業、批發零售業等內需服務業叫苦連天，還沒算上畢業季帶來的失業衝擊。偏偏通膨持續上升，失業率及CPI年增率二者加總而得的「人民痛苦指數」自然持續攀頂，應該已經連續兩個月破7了吧！

荷包縮水、物價騰貴、房租變貴、蔬果與蛋肉價格更是居高不下，食物費也大漲7.27％，自煮、外食壓力持續上揚。物價漲不停，政府的應變措施在哪裡？尤其，國際油價已在高檔，油料費漲價7.86％，導致交通及通訊類續漲不回頭。更別提6月電費因實施費率較高的夏月電費，更攀高了22.47％。

接下來，還有電費調整等衝擊，雖然目前看似未針對小商家或一般民眾加價，但產業大戶首當其衝，羊毛出在羊身上，電力是現代社會產業的根本，上游業者遭大幅漲價，自不可能自行吸收，而是將價格上漲的壓力往中下游擴散，轉嫁給消費者，其連帶的擴散效應不容小覷，只會讓通膨情勢雪上加霜，最直接的就是捷運票價等交通支出可能因電價暴增正在醞釀漲價。但政府有準備出手嗎？

政府官員一切政治掛帥，從去年以來，一路鐵齒堅稱絕沒有通膨問題，試圖催眠人民；卻被一路上漲的CPI直接打臉：連續4個月破3%；6月CPI年增率上漲3.59%，更創下14年來新高。結果主計總處竟然歸納6月CPI飆升原因之一是饋贈保母端午節禮金導致！台灣有多少家庭雇保母而能影響到這麼大量的數據統計？這是什麼笑話？好笑嗎？

於此同時，主計總處繼續拿經常性薪資依然上漲唬弄民眾，還說「經常性薪資」出現22年來最大增幅，超過2.83%，大約每人薪水漲了起碼1200元。只是官員卻不敢提，實質薪資已因通膨等因素倒退！1至5月實質經常性薪資年減0.2%，為近6年同期首度負成長，加薪幅度也早被通膨吃掉！

難怪一般民眾對加薪根本超無感！也好奇究竟誰加了1200元？以平均每月消費支出約8萬元規模家庭為例，6月平均支出較去年同月多了2872元，也感受到食衣住行各類支出越來越多。凡此種種對民眾來說都是沉重的壓力，也快吃不消了！政府難道不知道今年加個4%、5%，根本比不上通膨的速度！

尤其，從主計總處自己的統計就能發現，這波通膨的壓力，家戶收入層級越低者的家庭，受到擠壓的狀況越嚴重。全國60萬中低收入戶人口，一定是雪上加霜，再加上無薪假、失業等問題的影響，早已不容許政府無所作為！

總之，過去這段時間以來，這個無為、無能、無智、無感的無政府，始終不敢面對物價問題、通膨問題，而對於民生物資匱乏問題，早已被民眾罵翻了，也依然不見調整。人民生活痛苦不斷增加，體感經濟步入寒冬，政府除了表示要嚴查囤積，還有別的反應嗎？更別說對於國際政經情勢的應變不合格，單就國內平抑物價機制，就令人懷疑真有在運作嗎？

不說別的，農曆年前開始，蛋價就從沒低下來，有看到政府拿出辦法嗎？6月分雞蛋價格還貴了33.57％，漲價幅度是17項重要民生物價中最高，還是42個月以來最大漲幅，農委會到底做了甚麼？這一路下來，農委會除了撒幣補助、除了出了問題就推給中國大陸，到底還有甚麼本事？

在這種情況下，主計總處跟一群側翼網軍還大言不慚，不願面臨通膨衝擊，還大談從目前物價趨勢觀察，整體物價高點應會落在第2季，換言之，現在大約就是通膨最高點。但這種夜行吹口哨給自己壯膽的把戲，政府還玩不膩嗎？又有誰會相信？物價變化超乎我們的想像，民眾負擔愈來愈沉重，尤其我們可能面臨的是歷史性的國際通膨浪潮，拜託政府快點穩定物價！更要審慎思考透過公共費率的凍漲來協助穩定物價！這個政府到底有沒有在聽啊？

（作者為立法委員、律師）