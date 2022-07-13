7月10日，美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅，藉印尼峇里島「20國集團」（G20）外長會議之便，進行了一埸長達5小時的閉門會談。會談完整內容沒有對外公布，但顯然雙方都對結果不抱過度期待，只是希望維持溝通渠道暢通，建立「護欄」以避免誤判。

過去3個多月，中美高層密集對話，看來雙方都想緩和一下緊繃的關係。我認為主要原因是兩國領導人，現在都面臨了政治生涯中的關鍵時刻。誤判就有可能使雙方的「競爭升高為衝突」，讓外交問題轉移變成了內政問題。

拜登若想連任，首先就必須通過民意的檢驗。根據美國民調公司「Civiqs」日前的一項調查結果顯示，拜登的支持率已跌破30%大關，接近數十年來美國總統支持率的最低紀錄，影響所及就是美國的期中選舉。在最壞的情況下，民主黨會把控制參眾兩院的多數席位，在改選後拱手讓給共和黨。果真如此，拜登「誤已誤人」，豈不成了黨內的眾矢之的。

布林肯和王毅在會談中，免不了會觸及眾所關注的俄烏戰爭問題。根據外電報導，雙方對此針鋒相對，完全沒有交集；但美國民主黨籍戰略家厄爾門多夫（Steve Elmendorf）表示，「大部分美國人的情緒不會太取決於烏克蘭，而更看重經濟是否真的復甦。」因此，拜登的當務之急不是外交，而是必須設法讓美國的經濟「止跌回升」。

美國商務部公布今年第一季的GDP折合年率下滑1.4%，這是2年前因疫情導致衰退以來首見的負增長。經濟學家預測，未來12個月出現衰退機率，甚至高於2008金融海嘯時期。此外，美國的通膨年增率已攀升至40年來新高，這給經濟成長帶來壓力，而物價持續飆漲則是最讓美國民眾「有感」。

拜登想解決經濟難題，就無法和位居全球第二大經濟體的中國完全脫鉤。美國財政部長葉倫在接受美國廣播公司（ABC）訪問時就坦承，前總統川普時代沿用至今的部分對中關稅政策，已「毫無戰略意義」。為了緩解美國當前面臨的高通膨危機，葉倫聲稱拜登政府正重新檢討這項政策。

到目前為止，拜登對是否減免中國商品關稅一事，仍然是舉棋未定；但外界研判在他與習近平再度對話前，應該會有比較明確的表態。值得注意的是，美國前政府的一些官員和企業界的大咖，最近不尋常地共同站出來，呼籲拜登政府應「重建」與中國的關係。我想基於選票考量，這會對拜登構成相當大的壓力。

習近平沒有選舉的壓力，但「經濟維穩」已被視為年底中共能否順利召開「二十大」的一個重要指標。道理如同共黨問題專家凱瑟（Robert G. Kaiser）所說，這是共黨制度下統治者與被統治者的一埸「政治交易」，即「民眾放棄他們選擇領袖和影響政策的權力，以換取基本的安全、秩序和日常生活的必需品。」

習近平面臨的是「疫情清零」對經濟形成的下行壓力。目前外商對中國的投資意願不高，大陸民眾的消費信心也不夠，失業問題更影響到社會的穩定。雖然相較之下，中國的經濟情況比美國好；但中國依賴出口，也不能「自掃門前雪」，無視於國際經濟環境的變化。對此，北京大學國際戰略研究院院長王緝思最近特別強調希望中美繼續發展經貿關係和科技交流。

展望中美關係發展，「清華─卡內基全球政策中心」主任韓磊（Paul Haenle）說：「中國和美國都不希望被認為過於挑釁，因此兼顧安撫和威懾的策略會取得適當的平衡。」我認為這就是「鬥而不破」的意思，因為中美兩國都沒有打一場大戰的本錢。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）