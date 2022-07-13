全世界無人否認南韓與台灣不是民主、自由、法制國家，但由於歷任總統的不同作風，確實影響了各自國家的發展。

尹錫悅上任2個月餘來，最頭痛的是，不得不辦文在寅前總統的各種弊案。近日，韓國人對尹錫悅的施政滿意度，民調越來越下跌的原因，不無與檢警單位偵辦文在寅的速度有關。

其實，文在寅的很多案子早經調查在案，只是檢警還在看政治溫度計，等待尹錫悅的指示。偏偏遇上採取政治歸政治，法律歸法律的新總統尹錫悅，尹錫悅不想曹規趙順，給人一種「政治報復」的印象。當時，文在寅一直認為，他的政治師傅盧武鉉是被前任總統李明博逼迫自盡，因此一定要「以牙還牙」，讓李明博入獄。

新任法務部長韓東勳近日突訪美國司法單位10天返韓，對外稱是學習美國FBI的各種制度，其實是「暗查」文在寅等人涉及的大量基金流入美國的主要原因。足以暗示，文在寅的案子已進入收尾階段。

尤其，在文在寅的指示下，青瓦台7個單位幕僚一起介入文在寅的40年知己宋哲鎬律師違法當選蔚山市長案，已進入第一審。南韓法界認為，如果不是文在寅的直接指示，一般來說，幕僚不會如此大膽。

在南韓人民的壓力下，以公平、公正及常識口號當選總統的尹錫悅，如果閉眼不辦文在寅及其身邊的幕僚，等於違反選舉時提出的政見，自打自己的耳光，日後的施政更難上加難，因此，為了阻止民調繼續下滑，也要呼應人民的聲音。

民主黨的雙重標準，令韓國人厭惡。執政時，自己定出「積弊清算」來把前任總統、國情院長及國防部長統統捉進牢獄，現在，政黨輪替、總統換人要積弊清算，就扣上「政治報復」大罪名。

說實話，台灣總統是「一人天下」，黨政司法及媒體全掌握。尹錫悅一定會羨慕蔡英文，尹錫悅不僅在國民之力黨不能兼任黨代表，並且沒有個人的粉絲團。近日，尹錫悅太太金建希的粉絲團，因經常報導金建希的私人行程與照片，卻被反對黨攻擊，認為「金建希不守本分」。

可笑的是，目前，文在寅一方面靠自己的鐵粉絲喊叫，另一方面依賴民主黨的捍衛，就可度過卸任後的安逸生活，但以尹錫悅的選舉承諾，無論官位高低，違法犯罪的人一律接受法律制裁，才能讓這個國家正常運轉。

如果，尹錫悅看到桃園市長候選人林智堅的「碩士論文抄襲案」，依據內閣閣員的審核標準，不說第二句話，就給予馬上退選。這2個月來，尹錫悅為提名保健福祉部長人選，接連吃盡苦頭，子女插班升學、論文抄襲、喝酒開車等都會失去部長機會。

國人要多比較南韓總統與台灣總統，幫助國家走向更成熟的民主國家體制。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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