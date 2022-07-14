蔣介石（1887-1975），毛澤東（1893-1976），國共兩大領袖，所處時代相同，對中國，甚至對亞洲的局勢，均為極具影響之人物。從1920年代中期到1970年代中期的50年間，兩人的對抗、鬥爭，可分為前後兩大時期，前期在大陸，為時22年（1927-1949），後期分隔在兩岸，為時26年。大陸時期前有十年剿共戰爭（1927-1936），後有4年戰後內戰（1946-1949），兩人相鬥14年。中間八年抗戰（1937-1945），雖云合作，實則貌合神離，仍未停止鬥爭。從1949年到1975年的分隔台海兩岸，持續對抗26年，蔣要反攻大陸，毛要解放台灣，然均齎志以歿。

蔣毛二氏之歿，象徵一個時代的終結，封閉之中國大陸，由「四人幫」之被捕而改革開放，結束了階級鬥爭，大力發展經濟，成為世界市場，躍居經濟強權；台灣則由經濟現代化，邁向政治民主化。長期以來的國共鬥爭，為之終結，代以兩岸交流，合作互惠，展現另一個嶄新的局面。惟自民進黨2016年上台以後，兩岸關係迅速冷卻，「抗中保台」的訴求，成為執政黨的主旋律。

回顧蔣毛二氏的鬥爭史，其功過是非，論者至多，常因時、地之不同，而有不同的評價，甚至兩極化，擁之者，各視之為「神」，盡量美化之；反之者，各視之為「鬼」，盡量醜化之。而蔣毛兩人之間，亦相互醜詆，蔣詆毛為「匪」，毛罵蔣為「賊」。你來我往，似乎皆非善類也！

近年由於政局的變遷，禁忌的解除，以及資料的開放，尤其蔣氏日記的公開，蔣之歷史評價，學者認為蔣比毛早走下祭（神）壇，恢復了「人」的面目。蔣的研究，成為「顯學」，公正客觀的評價，便易出現，這一點，蔣比毛幸運。

不過，要研究蔣，便不能缺毛，因為兩人交鋒半世紀，不提毛，怎能弄清史實真相？因此，研究蔣毛關係，也就成為一種重要的學問。要使蔣毛接軌，也必須使毛由「神」到「人」，才不致「南轅北轍」。近年也有學者朝此方向努力，使毛充滿「人味」，來做蔣毛比較的研究。

研究蔣毛二氏異同之比較，究竟用什麼標準來衡量？目前常見的，不外以出身背景、生長環境、性格傾向、生活嗜好等。就出身而言，兩人相似，均為當時社會的中間階層，地位不高，但後來均為國家領導人，其間地位則大有差距。就生長環境而言，皆生於19世紀末，成長於20世紀初，五四時期同屬激進的革命青年，傾向俄國學習，惟以分屬國共兩黨，思想不同而分道揚鑣，勢不兩立。

就性格、生活方面來作比較，兩人性格有相同處，亦有相異處。其相同處，皆有極強的自尊心和反抗心理；相異處，蔣比較內向，毛則外向；蔣生活簡單嚴謹，作息時間規律，毛不拘小節，不僅談話嘻笑怒罵，海闊天空；而且日常生活隨便，隨心所欲，天馬行空，自由自在。茲舉一例：《西行漫記》作者斯諾（Edgar Snow）首次訪問延安和毛見面，毛一邊與斯諾談天說地，一邊很自然地解開褲腰帶，在褲腰裡捉虱子，一邊捉，一邊把吸滿血的虱子用指甲擠破，擠得拍拍聲響。

另一習為人知的毛之糗事：某次毛在北京人民大會堂看京戲，演到精彩處，毛與觀眾起身喝采時，褲子忽隨聲落地。因其看戲時，常解開褲腰帶以求輕鬆也。

看來毛氏生活隨便，不大注重衛生。蔣則不同，其生活起居，極有規律，尤其注重衛生，故其提倡新生活運動，與其早年接受軍事教育及其個人生活經驗，不無關係。

由於兩人性格之不同，故其氣度有別，蔣比毛寬宏，遵從孔孟之道，常常自省其身，與宋美齡結婚後，信仰基督教，經常懺悔，故能寬容，毛則自謂「和尚打傘」（無髮「法」無天），從不認輸。

極為傳神的，有用「兩支桿子」來比較二人之異同者，學者戴鴻超引用毛的生動俗語，說是他與蔣兩人的主要統治技術，是如何運用槍桿子和筆桿子。前者是用以擊敗敵人，取得與維護政權的工具；後者用以一統人心，發號施令的工具。兩人運用這兩項工具的方式截然不同，所得效果也大有差別。

蔣毛二氏分別領導國共兩黨，皆以「兩支桿子」搞革命，歷經內戰、抗戰而至兩岸對抗，其對國家社會以及人民所造成的影響如何？是利是弊？是福是禍？就其個人而言，是功是過？爭論至多，是非莫辨。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】