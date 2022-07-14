今天跟大家分享我在高雄參加郭姐婚禮的事情，將談到台灣傳統婚俗文化和婚禮典禮上的見聞。

喜慶的早上

大概五六點就聽到樓上樓下熱鬧起來，高雄的陽光燦爛而耀眼，我醒來，走出房門，郭爸跟我說桌子上有蛋餅和蘿蔔糕，叫我快去吃。桌上放著一大鍋甜湯，紅棗、花生、桂圓、蓮子與湯圓一起煮，意謂「早生貴子」，看起來紅彤彤的，喜氣滿滿。

我跟郭姐一起吃早餐，郭姐告訴我，高雄的蛋餅是用粉漿現調先做的，怪不得吃起來厚度十足，是北部吃不到的味道，黏中帶著彈性，讓我想到了廣東的腸粉。

大廳的供桌上擺放著兩顆大橘子、花生、紅棗、桂圓、蓮子等食物，還有鮮花與茶葉。

新郎官迎娶新娘時，伴娘團會出層層考題，新郎伴郎就會被整啦，這也是婚禮中最熱鬧最歡樂的場景。

昌哥與兩位伴郎面對的第一個考題就是跳舞，結果跳錯了還要被罰做俯臥撐，他們二話不說趴下去，主持人說這樣好了，一人做六十六個，伴郎卻說六十六個做完直接送醫算了，大家被逗得不行。

好不容易減了數量，結果等新郎和伴郎做了好幾個，主持人才說「誒誒誒，我還沒開始數餒！剛才做的不算哦，要重來！」

新郎闖關的全過程，都被以直播連線的方式連到樓上的新娘房，郭姐可以看到昌哥為了娶到她不顧一切、堅持不懈的樣子。歷盡千辛萬險，完成最後一關後，昌哥在樓下大喊一句「老婆！我要來娶你了！」在場人的心都被這句話打動了。

新娘房內，昌哥單腳跪地，溫柔地說：「我要你嫁給我。」郭姐說「還有呢？」「我會對你很好！」「啊你對我不好怎麼辦？」「不會。」「不會哦？這邊有錄影哦！」大家笑。

婚俗傳統對我這一輩的小孩來說很新鮮，深究下去竟有深刻的寓意，例如要用竹平簍（米篩）遮住新娘的頭部，在婚車前綁一束青竹葉，青竹葉有「節」，寓意新娘有節，也取家庭節節高昇的好意頭。

除此之外，子孫桶裡放五顆雞蛋，取五子登科之意。再如掛豬肉的典故來自桃花女斗周公，一塊肥肉祭白虎，趨吉避凶，討吉祥平安。

而新娘上婚車離開時會拋下一把扇子，表示未來願放下女孩子氣的嬌慣或是任性，學會做獨當一面、心地柔軟又堅強的好妻子、好母親，台灣民間有一次結婚儀式上，一位新娘直接丟了一台冷氣機，大家笑說這位新娘脾氣真大！

傳統婚嫁儀式承載著豐富的文化內涵，讓人們在緊鑼密鼓的準備當中，理解婚嫁儀式的重要。

跪拜禮， 謝父母恩

俗話說潑出去的水什麼的，當天，我聽到郭媽很大聲地說一句「我們不潑水，我們家不潑水，我們家女兒出嫁不用潑水！」

近年來，台灣的地方婚禮上越來越多人不潑水了，我想媽媽都是這樣吧，我當時把參加郭姐婚禮的影片發給媽媽看，我媽說「看到別人嫁女兒，眼睛酸酸的」。

接下來分享跪拜禮，這個禮節是整場婚禮中最神聖而莊嚴的一幕，謝娘家養育之恩。

當時我沒有來得及進去拍，怕打擾儀式，就貼在玻璃門上拍，我聽不見姐姐在說什麼，只看到郭爸表情鄭重而嚴肅，眼淚在眼眶打轉，那種欣慰與不捨交織、又要作出永遠當女兒靠山、必須堅強忍耐的樣子真的讓人很感動，郭媽當然就是忍不住了，在旁邊悄悄抹眼淚。

我想起幾年前我姐姐出嫁的時候，爸媽坐前面，她一跪下去，眼淚就開始嘩嘩掉，看到我姐開始哭，我的眼淚也不知道為什麼辟里啪啦掉下來，親情可能就是一種沒辦法去理解為什麼、血濃於水的情感吧。

跪拜禮後，郭爸郭媽為郭姐披上頭紗，這是給女兒出嫁最好的祝福。

出發！婚禮宴會現場

其實當天還發生一個小插曲，就是我以為自己穿錯衣服了！我當天穿了一條粉色的連衣裙，沒想到看到一位姐姐穿深綠色的連衣裙，我馬上問台灣朋友，在台灣參加婚禮可以穿粉色嗎？還是一定要穿綠色？我們一起上網查資料，最後才確定，穿綠色當然很好，可以襯托新娘的紅花，但是粉色也是一種對新人的浪漫祝福。

早上十一點，我們前往婚禮現場，準備迎接各地賓客，郭媽那天打扮得很美麗又大方，blingbling很閃耀，郭媽的媽媽級姐妹淘們也盛裝出席，

長輩們彼此見面自然就會開始互相讚歎，「哎喲金水哦（真漂亮）！嘖嘖嘖」「我等一下一定要跟你拍照！」「哎喲你這個披肩齁，才是金賀誇（真好看）。」

我在旁邊看著這群長輩們互相讚歎，又不好意思地彼此推辭，臉上的高興藏都藏不住的樣子，不禁笑出聲來。（《台灣南部傳統婚禮見聞錄》二之一）（廖小花/台師大陸生）