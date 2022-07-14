台灣現在沒有人在乎做正確的事情，思考對國家有益的決策，大家都在比爛。認真做事的人被罵成草包，花心雜碎的渣男被當成偶像，低俗下流的網紅被捧成英雄，抹黑造假的側翼粉專被視為保台尖兵。整個台灣彷佛是被下了符的迷幻之島，一步步走向自我毀滅。全島迷漫著擺爛的施政，賭爛的掣肘，噁爛的分贓，唬爛的自嗨，唬爛的盲從，正是「為君無德，為官無品，為士無格，為民無智」的末代亡國之象。

在政治的光譜上，我不在乎藍綠橘白，我只關心台灣是否進步，是否走在一個對的方向，是否能夠讓人民安居立業，國家富強安康，這本是一個正常人應該有的心態，卻常被台派愚眾抹黑成唱衰台灣。我希望台灣能夠多一點正常人，少一點沒有人性的傻子。

我看不起國民黨，但是我更厭惡民進黨。我常思考，民進黨那麼爛，為什麼每次都可以選的那麼輕鬆。然而你再看看國民黨那副德行，其實也就沒那麼難懂。一個只會扯自己人後腿、製造窩裡反的窩囊政黨，就算是龍發堂出來選也能選贏它。

所以政治就跟人生一樣，你如果想在地上爬行，沒有人能夠幫助你站起來。民進黨在網軍肆虐、愚民擁戴、在野無能的情況之下，只會更專制，更加快速度地掏空台灣，所以台灣的未來會如何發展呢？我的簡單預測如下：

1. 台灣通貨膨脹一定會惡化：政府不能永無止境地舉債而期望財政穩定。

2. 政府一定會加稅：貪婪的政客們一旦嘗到甜頭永遠不會知足。

3. 社會的貧富差距會加速擴大：在一個不公不義的社會富人只會加速剝削窮人。

4. 台灣的經濟跟國際處境會更加孤立：所有的大內宣跟大外宣只能麻醉不會有任何實質效益。

5. 經濟會持續下滑社會持續分裂：單一產業發展無法支撐全民經濟需求治安會持續敗壞。

6. 有能力的年輕人會加快出走的腳步：年輕人用腳投票會加速台灣的社會老化。

7. 台灣會成為美國的傀儡政權 （Puppet State）：台灣一味舔美任其予取予求已成了美國的準殖民國。

8. 屆時中美終須攤牌：美國把台灣當成棋子推向戰火終會逼著中國出手引發兩岸衝突。

9. 戰後台灣滿目瘡痍兩岸統一：中美博弈台灣引火自焚最後將成為最大輸家。

這些預測有些已經發生，有些是現在進行式，有些還在蘊釀當中。至於這整個時程到底會走多久，我估計不會太快，但是愚蠢的民進黨跟它的支持者正在加快這個速度，是典型的飛蛾撲火。

我希望我的預測是錯的，民進黨會忽然轉性，台灣人民會突然覺悟，只是在現實世界中，愚蠢往往很難被喚醒，只能被痛醒，這也是台灣人的宿命了！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）