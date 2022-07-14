俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動已持續多月，並正在深刻影響全球地緣政治與全球安全、經濟、能源發展格局。觀察俄對烏特別軍事行動與美國全球戰略深度佈局就不難發現，不論是俄羅斯面臨北約極限東擴的紅線，還是美國在涉台問題上對中國的步步緊逼舉動，均是美國全球大戰略佈局的重要組成部分，即美對俄對中實施的「兩大戰略引誘」，一方面引誘俄對烏軍事行動，另一方面引誘中國大陸對台武力統一，以便讓俄羅斯與大陸分別陷入戰爭泥潭，消耗國力，從而鞏固美國全球霸主地位。

美國對俄戰略引誘非常明顯與典型。俄羅斯獨立後，開始希望走美國主導的西方路線，滿懷希望融入歐洲與西方。普丁當選總統之後，也積極向西方靠攏，拋出橄欖枝，出訪歐洲，表達融入西方並成為歐洲一員的願望。然而，在美國主導下，西方或歐洲並不歡迎俄羅斯，而且還違背承諾開始持續推進北約東擴，圍堵俄羅斯。對俄羅斯來說，烏克蘭是北約東擴的底線與紅線。且美國早已介入烏克蘭內政，大搞顏色革命，推翻親俄前政府，支持親西方的澤倫斯基上台。澤倫斯基政府積極配合北約東擴，並將加入北約寫進憲法。俄羅斯在提出嚴厲警告的同時，希望與美國及北約商談解決烏克蘭加入北約一事。但美國拒絕與俄協商此事，顯然就是要引誘或逼俄羅斯對烏發動軍事行動。加上，在美縱容下，澤倫斯基領導下的烏克蘭強勢推行「去俄反俄」法律政策，用俄羅斯所稱的納粹手段（「亞速營」）對東部俄羅斯民族進行殘酷打擊。這也是俄羅斯一再強調特別軍事行動是要「去納粹化」與「去軍事化」的重要原因之一。

在此情況下，俄羅斯終於忍無可忍，發動了對烏特別軍事行動，也掉入了美國「戰略引誘」陷阱。戰爭爆發後，美國在第一時間發動盟友與準盟友，將俄羅斯定性為「侵略者」，開始對俄全面制裁行動，並與北約國家等對烏克蘭提供軍事援助與武器裝備，並阻撓烏克蘭與俄軍事停戰談判，不願戰爭早日結束，通過犧牲烏克蘭消耗、拖垮俄羅斯，讓俄不再成為經濟與軍事大國，不會對美構成威脅。

就在美對俄「戰略引誘」的同時，也在對中推行「戰略引誘」。拜登上任後，延續川普遏中政策，採用一切辦法遏制、圍堵大陸。其中，美國積極謀劃在台灣問題上的對中戰略引誘，不斷在台灣問題上製造事端：擴大美台官方高層互動，提升美台實質關係；美國會不斷出台涉台法案，總統多次簽署涉台或包含涉台議題法案；美台軍事安全交流合作顯著擴大，對台軍售不斷，在台美軍事人員明顯增加，美軍艦不斷在台灣海峽穿越挑釁；美台經濟合作升級，啟動「21世紀美台貿易倡議」，企圖與西方共同建構「去中排華」供應鏈。美國就是要將一個中國政策虛化與空洞化，將台灣「準國家化」，將台灣問題國際化，不斷挑戰大陸在台灣問題上的底線與紅線，就是要引誘大陸發動以武力解決台灣問題的台海戰爭。屆時，美國就會動員西方盟友與準盟友對中國大陸發起一場史無前例的經濟戰、金融戰、能源戰、資訊戰、網路戰等全面制裁行動，阻撓與中斷中華民族復興進程，再也沒有任何大國可以挑戰美國，超越美國。

只是美在台灣問題上對中戰略引誘策略更高明，不時表達繼續堅持一個中國政策或美對台政策未變，也不時表示不支持「台獨」或施壓台灣當局表達不會搞「法理台獨」。但美國借台消耗大陸的戰略與策略沒有變。顯然，就目前形勢而言，大陸方面並沒有被美國戰略引誘所迷惑，依然按照自己的對台大政方針與戰略部署推進對台工作與統一進程，充分認識到中美在台灣問題上的戰略博弈與兩岸之間的政治博弈的長期性、複雜性、尖銳性，依然堅持兩岸和平發展、融合發展與和平統一的大政方針，不會輕易放棄和平統一努力，不會輕易啟動以戰爭方式解決台灣問題。

近來大陸領導人對台方針政策的一系列新論述與對台工作部署，均充分體現了這一點。中共中央總書記習近平7月11日給參加海峽青年論壇的台灣青年回信，勉勵兩岸青年為實現中華民族偉大復興中國夢攜手打拚。習近平強調，大陸將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。國務院總理李克強近日在福建到訪台資企業時表示，兩岸同胞是一家人，歡迎台胞來大陸投資興業，依法保護合法權益。中共中央台辦主任劉結一日前在《人民日報》發文再次強調，「『和平統一、一國兩制』是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式」，「兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，也是通向和平統一的必由之路。」

當然，大陸已充分認識到美國不會停止在台灣問題上製造事端，還會持續推進「戰略引誘」。不過，大陸堅持和平統一方針，並不表示在美台突破紅線、底線之時，在觸犯《反分裂國家法》確立的非和平統一的「三種狀態」時，不會採取武力方式解決台灣問題。大陸已多次明確表達了堅決維護國家主權與領土完整的堅定意志和決心。

台灣對美國「戰略引誘」與對美「戰略期待」要有清醒認識，要從烏克蘭危機汲取慘痛教訓，不論是烏克蘭，還是台灣，均是美國的「籌碼」、「棋子」乃至「棄子」。「台獨」沒有出路，只有戰爭與毀滅。台灣的出路與前途在大陸，在於兩岸統一，在於融入中華民族偉大復興的歷史進程。（作者為閩南師大兩岸一家親研究院名譽院長、教授）

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