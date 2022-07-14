日本前首相安倍晉三日前在奈良站台輔選遇刺，送醫搶救無效身亡。初步瞭解，41歲的兇嫌是前自衛隊成員，犯案的動機不明。由於安倍被認為是近年最為友台的日本政治人物，說過台灣有事就是日本有事、也是日美同盟有事，台派先前才成立「安倍晉三之友會」，而李登輝基金會也發函邀請他在月底訪台、擔任李登輝逝世兩週年學術論壇的演講貴賓，不勝唏噓。儘管安倍不是現任首相，卻是自民黨政府的藏鏡人，影響日本政壇走向重大，更不用說東亞局勢。

安倍出身政治世家，祖父安倍寬是戰前的眾議員、父親安倍晉太郎曾任外務大臣，而外祖父岸信介、及外叔公佐藤榮作更是在戰後擔任過首相，號稱「一家三宰相」。目前的防衛大臣岸信夫是安倍的親弟弟，過繼給舅舅岸信和（岸信介長男）而改姓，頗有台灣「抽豬母稅」味道。岸信夫兩度來台拜會前總統李登輝，難免予人是安倍代理人的印象；他在去年接受CNN專訪，直言台灣就在日本的能源生命線上、日本不能置身事外，安倍隨後即有台灣有事的說法。

日本戰後長期由自民黨一黨支配，主要是由自由黨（吉田茂）與民主黨（鳩山一郎）合併而成，前者代表官僚體系（公家）、後者則是美軍所扶植政客，黨中有派、派中有系，相互競爭、合作連橫，儼然是多元的政黨體系。派閥運作的邏輯是傳統的恩寵關係，必須跟著頭人走，而內閣分配則反映國會實力。在後冷戰時期，自民黨兩度失去政權，首相換人有如走馬燈，直到耳目一新的小泉純一郎拿回政權，接棒的安倍前後四度組閣、掌權將近十年。

日本自從在十九世紀中葉被美國黑船強制開國以來，屢見政治人物被暗殺，比較有名的包括倡議薩長同盟的坂本龍馬、及反對西南戰爭的內相大久保利通，國內遇刺身亡的首相有原敬、濱口雄幸、犬養毅及齋藤實，尤其是在經濟大恐慌的1930年代為甚。暗殺者多為軍方或極右派，譬如當過首相回鍋擔任大藏大臣的高橋是清因反對軍事預算、文部大臣森有禮被控參拜神社態度不敬而遇刺。安倍立場保守穩健、甚至於被視為鷹派，沒有道理被國粹主義刺殺。

日本戰後經濟快速復甦，但是從1980年代開始被美國「雷根經濟學」壓抑；戰後出生的安倍不再溫良恭儉讓，「安倍經濟學」採取貨幣、財政及投資三管齊下，褒貶不一。安倍配合歐巴馬總統的「亞太再平衡」提出「自由開放的印度-太平洋」，又積極參與《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）。川普高舉「美國優先」，對於盟邦頤指氣使、甚至指控搭便車，安倍在貿易上委曲求全不得，交棒菅義偉，未嘗不是生政治病；安倍在拜登上台後又生龍活虎，可惜隕命。

安倍生前念茲在茲的是日本如何成為正常化的主權國家，特別是所謂行使集體自衛權，然而，修憲必須參議院三分之二席次；一般揣測，即將舉行的選舉或可達到門檻。從「四方會談」到日澳「互惠准入協定」，就是以澳洲為軸的扇形防線，劍指中國；台灣海峽雖被視為國際水域，國際社會關切的是航行自由，對於台灣的定位仍然是模稜兩可。因此，儘管安倍呼籲美國終結對台灣的戰略模糊，沒有必要過度解讀。（作者為東華大學教授）

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