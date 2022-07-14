自從中天新聞頻道轉戰YouTube，收視不降反升，目前已有282萬訂戶，自然引得當政者不滿，處心積慮要將該頻道趕盡殺絕。因此，最近打開該頻道，立即跳出｢這部影片可能不適合某些使用者觀看｣、｢YouTube 社群認為下列內容不當或可能令部分觀眾反感｣以及｢注意：影片內容可能不適合闔家觀賞｣等字樣，雖然按｢我了解並同意繼續觀看｣後仍可進入，但顯然已築成一道防火牆，對收視民眾產生嚇阻作用。

如此一來，所有新聞頻道、網路平台，全都成了政府的傳聲筒，聽不到一點反對聲音，加上徹底改變的排中教改、鋪天蓋地的反中言論，台灣全島顯然已成了一言堂，民進黨以為這樣，就可以完全箝制住老百姓的思想。

錯了！老蔣時期，民間的氛圍不也如此？然而老百姓思想被控制住了嗎？多少人跑去聽地下電台？多少人偷偷往牯嶺街舊書攤跑，所以後來才有了地下刊物、所以後來又跑出個鄭南榕、所以後來才有了黨外、有了民進黨.....。

費盡心機打倒國民黨，現在目的達成了又重新回到老路，你說民進黨是聰明呢？還是笨蛋？

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