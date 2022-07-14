韓國是否屬於西方陣營？韓國是東方國家還是西方國家，是南方國家還是北方國家？這個其實與尹錫悅執政沒多大關係。

東西方分裂格局從冷戰時期開始，一般把社會主義國家稱為東方，把資本主義國家稱為西方，從這個角度來講，韓國百分百屬於西方國家，而且一直處於東西方冷戰的前沿，甚至在冷戰之中陷入了慘烈的熱戰。韓國是在美國扶持之下建立起來的資本主義國家。從日本殖民統治之下光復以後，韓國就長期在美國的影響之下，是美國扶植建立起來的國家，韓國也認為自己是被美國拯救了的國家。韓國當然屬於西方陣營。特別是在韓國20世紀80年代民主化以後，韓國人非常以民主國家為傲，把自己看作是不僅取得了經濟成功而且實現了民主化的國家，在價值觀外交上一定是毫不猶豫地站在資本主義「民主國家陣營」的。

按照南北來分的話，一般把發達國家稱為「北方國家」，把發展中國家稱為「南方國家」，發達國家與發展中國家之間的合作稱為「南北合作」，發展中國家之間的合作稱為「南南合作」。韓國原來是典型的發展中國家，在20世紀60年代初期還是一貧如洗，高度依賴美國的經濟援助。韓國從1962年開始經濟高速增長，到90年代中期邁過了發達國家門檻。其實在90年代就應該算作發達國家，但是從自我認知和世界普遍認可的角度來看，一直到近幾年韓國向多個國際組織提出改變自己的身份，韓國才成為成色比較足的發達國家。而且，在發達國家的群體裡，韓國也是處於中間的位置。

所以，韓國是典型的西方、北方國家。任何認為韓國是東方國家的想法都是不切實際的。韓國只是地理位置上處於東方而已。考慮到韓國在半導體、汽車、造船、鋼鐵等領域內的全球競爭力，任何低估韓國經濟影響力的觀點也是偏離韓國實際的。

從東西南北的角度來看，韓國和日本是目前的情況是沒有大的區別的，韓國是繼日本之後進入西方發達國家陣營的國家。

如果說韓國和日本在西方陣營中有一些區別、對華政策有差異的話，主要是由於朝鮮半島分裂問題的存在，韓國需要考慮中國對半島議題的影響力。其次是因為在對待日本殖民侵略歷史的問題上中韓立場基本一致。最後是韓國在美國東亞戰略佈局中的地位低於日本、結合緊密程度低於日本。基於這些原因，韓國和日本的對華政策略有差異。相應地，中國在外交中對日本和韓國的態度也一直有所不同。韓國曾經關於「均衡者」之類的提法給某些國家造成了一些假象或者錯覺。如果韓國新政府判斷中國對半島議題的影響力下降、韓國保守派又願意在歷史問題上放日本一馬以發展韓日關係、美國不斷提升韓國在遏中佈局中的地位，那麼韓國在諸多議題上的表態會更加與日本趨同，出現韓國的「日本化」。倘若如此，中國也會調整原有的對韓政策。（作者為中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※