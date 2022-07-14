隨著韓國新政府成立，韓國外交安保政策重點是「重建美韓同盟關係和加強全面戰略同盟關係。」尹錫悅在北約峰會表示，「期待北約和印太之間的合作關係成為守護普遍價值團結的基石。」可以看出，尹錫悅政府正在與美國及其盟友形成一種對中共識，在政治、軍事、經濟領域向以美為首的西方夥伴國家急速靠攏。在東北亞，美韓將擴大軍演規模和範圍，並提升美韓同盟在延伸威懾的執行能力，構建反制朝鮮核導的聯防體系，同時更將增加其域外活動的能力，台海、南海或將涉及。不僅如此，韓國也將積極加入美國在亞太構築的「小多邊」，為此，尹錫悅上台伊始就積極修補韓日關係，同時加強美日韓三邊軍事關係，積極加入「美日印澳四邊安全對話」等「小多邊機制」，韓日將更為緊密地被嵌入進美國主導的「印太戰略」之中。

與此同時，在俄烏關係緊張之際，朝鮮連續發射各種類型導彈和偵查衛星，加速提升朝鮮軍事力量，韓國新政府也將重回李明博時期對朝強硬政策。由此看出，朝韓對抗格局將很快形成。受俄烏衝突影響，韓俄關係急轉直下，而朝俄關係卻在持續升溫。俄烏衝突爆發之初，韓國公開譴責俄羅斯，並加入西方陣營對俄實施經濟制裁，向烏克蘭提供軍事援助。作為報復，俄將韓列入「不友好國家」名單。韓俄關係很難在短期予以改善。而自俄烏爭端以來，朝鮮保持與俄羅斯立場一致。近期普丁也表示將大力提升朝俄關係。由此，朝俄關係將更為緊密。對於美朝關係，朝鮮已多次表示拜登政府執行敵朝政策，兩國關係很難改善，已經做好準備長期與美對抗。而拜登面對朝持續不斷試射導彈，正在強化涉朝制裁，重啟美韓大規模軍演，美朝對話改善關係的窗口期已經結束，美朝關係將進入長期對立的局面。

由上可見，受俄烏衝突的影響，東北亞地區的陣營化局面正在逐漸顯現。應該說，目前是冷戰結束以來東北亞安全形勢極其嚴峻的階段。但客觀而言，東北亞安全形勢仍比冷戰時期要緩和。雖然一些消極因素在不斷發酵和積累，但東北亞地區總體局勢仍可控，多國之間溝通渠道暢通，也建立了各層次的緊急事態管控機制。因此，短期內爆發嚴重衝突的可能性不大。（作者為中國社科院美國研究所研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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