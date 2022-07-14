副總統賴清德「閃電」赴日弔唁安倍「私人行程」，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬說，「不用懷疑，賴副總統前往日本就是台灣的特使」。但總統府新聞稿對賴「特使行程」隻字未提，蔡英文臉書則不發一語，Line群組又一片靜悄悄，網路聲量發布卻顯示賴清德又壓過蔡英文了，賴清德這次是私人或特使行程，是否又擦出「兩個太陽」的火花，還真令人霧裡看花！

副總統賴清德「閃電」出招，當駐日代表謝長廷偕同賴清德前往增上寺安倍靈堂「家祭」，出現在電視畫面上那位滿頭白髮的前國策顧問金美齡，穿梭在賴清德、安倍家族與日本政要之間，人在總統府的蔡英文總統恐怕隱隱不安。

日本台獨要角金美齡活躍於日本政壇，從李登輝主政期間浮上檯面，到陳水扁總統聘為國策顧問達到顛峰，2021年9月日本自民黨總裁選舉敏感時刻，金美齡高調地居間串聯自民黨唯一女性參選人、年輕世代人氣頗高的高市早苗，和台灣首位女總統蔡英文視訊對話，即使有為特定參選人造勢之嫌，仍不避嫌地展現其與蔡總統的好交情。

金美齡在日本訪談高市早苗有一段對話被媒體揭露出來，金美齡問高市說：「下次如果蔡總統再邀我吃飯，妳要不要一起去？」高市立刻說；「好想去喔。」金美齡說：「妳當上首相後，可能去不了，要不然，就在當選總裁後、就任首相前去吧。」這段話傳達出金美齡經營台日層峰的人脈深度。

2019年5月9日民進黨總統提名初選民調前1個月，賴清德透過首相安倍的弟弟岸信夫安排，在國會眾議員會館發表《台日令和新關係》演說，金美齡說，「這次選舉，蔡英文是正的，你做副的，你好好支持蔡英文，再過4年就是你的，蔡8年、你8年，再來培養新人」。6月13日民進黨總統初選民調結果：蔡英文贏了賴清德。

金美齡「安倍時代」之後信守承諾重押賴清德上位，但總統府冷處理賴清德「特使行程」新聞，蔡總統超冷淡的反應有貓膩，金美齡面對「兩個太陽」的宮鬥戲要怎麼演下去？

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