今年3月下旬，綠委鄭運鵬在立院質詢考選部官員時，竟然認為「年輕人不應把青春浪費在古文上」，並要求考選部國考「廢除國文」項目；其理由是「花錢補習，考過又用不到」。再加上高普考從明年起即將刪除列考公文，相信這兩點頗能得到年輕人的歡迎，但其後果將不堪設想。

就在鄭立委的「廢除國文」國考及「考過又用不到」質詢落音不久，日前蔡英文總統及陳時中部長前往日本台灣交流協會向安倍前首相致哀時，即發生了弔唁文寫錯字的糗事。首先是蔡英文在留言本上寫下：「台灣永遠的好朋友 感謝您對台日友誼與世界民主、自由、人權、和平的貢獻 蔡英文」。然而立即被眼尖的人發現，「感」和「獻」兩字的筆劃都出現錯誤，被人譏諷「這是小學生都會寫的字」。

接著在蘇貞昌之後，換陳時中部長上場題字，當他寫到「珍貴且敬佩的朋友，我們永遠心存感謝」時，卻把「存」字寫錯，還不斷詢問在旁人員「『存』字怎麼寫？」後來工作人員又遞上空白留言板讓他重寫，才解決困境。於是有網友質疑陳的中文程度，並譏諷他「『跑』字一定會寫。」

每個人難免都會寫錯字，但如此莊嚴肅穆的場合，又有大批的文字和攝影記者在場採訪；前後不到30個字都會出現錯字或寫不出來，真是讓人傻眼。其次，從此一「無心」的錯誤，也看出蔡與陳這兩位國家領導人是否「有心」；難道都不知道要事先想好要寫些甚麼字，該怎麼寫嗎？真是太不應該了！

其實小英總統寫錯字，已經不是一、二回了，從2015年為黨籍立委參選人鄭運鵬站台，題上「點亮台灣」，卻寫錯3個字；其後又有引爆爭議的「自自冉冉、歡喜新春」題字。也難怪2016年5月蔡在接見美國商務部助理部長賈朵徳（Marcus Jadotte）訪問團時，就算是看著講稿致詞時，一句話前後還嗯..嗯..嗯的卡住。結果蔡英文除了用英語說抱歉外，甚至還自嘲「說中文有困難」。

鄭運鵬要求考選部國考「廢除國文」，被人質疑是民進黨政府為遂行其「去中化」陽謀。然而有些不承認自己是中國人的「台灣人」，能夠創造出自己的文字嗎?還是先學好中文再說吧！

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