論文門事件後，林智堅民調大幅落後張善政6.5個百分點，應了《無間道》那句台詞：「出來跑，遲早要還」。二年前綠營吳佩蓉爆料李眉蓁論文抄襲，現在火燒到林智堅身上。

政治人物到學校進修，可能有助理幫忙整理資料，下焉者代寫論文，這在台灣政壇不是新聞。因此過去不分藍綠，少有人敢觸碰這個議題，這個「潘朵拉的盒子」一旦打開，必然是腥風血雨。

但吳佩蓉在綠營中算是奇特，她在促轉會擔任副研究員，就敢錄音爆料當時的張天欽想當「東廠」；2020高雄市長補選李眉蓁本就沒有贏面，但吳佩蓉卻主動觸碰「論文門」爭議，如今這個回火，燒到林智堅身上。

如果沒有吳佩蓉，論文門是打不痛林智堅的，綠營側翼會說：「市長那麼忙，本來就不可能自己寫論文」，「誰沒有抄，國民黨的○○○也有抄……」，但民進黨打李眉蓁的印象太深，這些辯解已經蒼白無力了。

促轉會的前副研究員，有能力淘汰一位「小英男孩」，證明台灣政壇的蝴蝶效應。現在吳佩蓉要參選高雄市議員了，祝她順利。

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