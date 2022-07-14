用膝蓋想就知道，陳時中擔任衛福部長任期內，因為他的庇佑而撈到好處的藥商、醫院、生技公司、小攤販、國家隊等，要排起隊來，恐怕能從陳時中的競選辦公室，一直排到街尾；各個業主手上捧著大把鈔票，搶著要進貢給陳時中作為競選經費，以報答他多年照顧之恩。

你說，人家衛福部長加總統，如此厚顏地挺高端；高官還自願捲起袖子當高端的白老鼠，高端能不進貢幾個億來表達他們的感激？

小攤販們拿到數億的快篩劑進口權，能不分享幾億利潤，襄助競選經費？

各公私立大小醫院，對出國民眾收取全世界最貴的PCR測試費用，獲利能力驚人，他們敢不進貢幾億元作為陳時中的競選經費？

國家隊生產了那麼多口罩，有些還是偷偷從中國大陸進口成本不到幾塊錢，衛福部高價向他們購買，再轉賣給民眾，或者送到世界各地做大外宣，每個口罩的利潤驚人。這些口罩生產商、進出口商，能不進貢數億競選經費？

外加總統府、行政院的行政豐餘的經費以及民進黨多年來累積的黨產，加上從國民黨那邊搶來的黨產，外加幾個行政部門如農委會支付千萬費用豢養綠色網軍，陳時中這個用金磚砌起來的選舉總部，有的是充裕的銀彈。

相較之下，其他台北市長候選人，恐怕連網軍都養不起，如何打空戰？兩個穿草鞋跑步的國民黨、民眾黨候選人，想跟開超跑的陳時中比速度，只能想像自己是在龜兔賽跑：只要努力往前跑，總有機會勝過邊喝紅酒邊酒駕的超跑吧？

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