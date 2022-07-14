2020年2月蔡政府以新冠疫情嚴峻為由，片面暫停兩岸重要的往來管道——小三通，造成金門與馬祖二地往來大陸不便，重創相關產業。隨著疫情逐漸減緩，政府應盡速規畫重新開放。

小三通成效斐然

引用陸委會兩岸經濟統計月報的數據，2001年起至2020年金門與馬祖小三通客船往返次數高達10.9萬往返航次，其中我方船舶為5.77萬航次，大陸船舶相對較少為5.13萬航次，對金馬地區船運產業有其促進效果。

進一步觀察金馬小三通人數統計，入境人數近1千1百萬人次，出境人數逾1千1百萬人次，合計達2千2047萬人次。大量的出入境人士，帶動金門與馬祖的航運、旅館、觀光、餐廳與商品消費產業蓬勃發展，增加就業市場蓬勃發展

造成金馬居民高度的不便

金門與馬祖距離大陸的廈門與福州相當接近，僅有數公里，如大金門的北部地區距離廈門市的角嶼島只有1.8公里，而距離台灣卻有數百公里之遙，因此金門與馬祖居民至大陸投資、求學或工作的人數眾多，已經建構一日生活圈。

透過小三通至大陸相當方便且經濟，金門廈門航線航程時間約為 30 分鐘，金門泉州航線航程時間約為 60 分鐘，馬祖至福州航行時間約80分鐘，單程票價僅550-850元，加上商港服務費100元，不用千元就能搞定。

2020年2月10日暫停小三通客運往來，迄今已將近二年半，暫停小三通客運迫使金馬居民至大陸大為不便，需搭機回台灣，再搭機至大陸需要數倍的時間與成本。

金門居民大規模在廈門置產，根據民間推估約有2-3萬套之譜。金門縣楊鎮浯縣長就曾指出，小三通客運完全停擺，金門人在大陸很多證件過期，既不能過去收租，帳戶被凍結也不能透過匯款辦理。金門縣府於去年還啟動「大陸銀行卡諮詢窗口」諮詢服務，至今年二月初已累積670件個案，並已解決130件帳戶問題。

疫情並非管制的藉口

小三通政策推動二十多年來，除本次暫停外，僅在SARS爆發期間2003年5月17日至7月18日，短暫停擺約二個月時間。此次以防疫為由，一停就超過二年，期間福建省還曾在去年五月提出金馬民眾小三通免隔離政策，政府仍拒絕開放。

指揮中心指揮官陳時中去年底曾說，第2劑疫苗涵蓋率須達6成以上，就可討論開放重啟小三通邊境。惟二縣市疫苗涵蓋率早就超過此標準，依據COVID-19全球防疫地圖網站7月4日的最新數據，其中金門縣第2劑涵蓋率達84.9%；連江縣更逼近9成(89.1%)，高居全國之冠，二地均超過全國平均的84.3%，政府卻仍遲遲不願意處理。可見疫情並非蔡政府真正的理由，操作仇中政策才是真正的目的。

懲罰本國人

如前所述，小三通旅客2千2047萬人次，其中大陸籍人士僅有646萬人次，本國籍人士則高達1千517萬人次。加上2019年8月暫停申請及核發赴台灣自由行通行證，47個開放來台自由行的省市全部中斷，接下來並限縮團客，來台旅客歸零，2020年後小三通的陸客已完全消失，大陸籍旅客僅剩少數的商務客、探親與尚未取得身分證的陸配。可見政府暫停小三通，主要是衝擊本國籍人士，而非大陸籍人士。

蔡政府為了玩弄反中情勢，切斷兩岸重要的往來渠道，台灣人卻成最大的受害者。盼政府能以人民為念，拋棄意識形態，盡速恢復小三通。

此舉不僅有助於重振金馬經濟，亦能緩解兩岸對立，何樂而不為? (作者為大陸台商)

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