時間將證明，民進黨在蔡英文意志主導下提名陳時中競選台北市長，將是一次歷史性的錯誤，更是對台北市民素質的誤判。沒有錯，三腳督對民進黨有利，何況蔣萬安趨弱、黃珊珊轉強，局面對陳時中更有利，加上民進黨中執會確定提名陳時中參選當天，疫情彷彿出現「慶祝行情」，僅49死亡例，已連續2天下降，為5月25日以來最低紀錄，新增本土確診2萬9849例，也在低檔盤旋，陳時中參選看來天時、地利、人和兼備。

與病毒共存 布局棄職參選

不過，疫情趨緩並不代表陳時中功德圓滿，可以頂著「防疫英雄」光環參選首都市長。今年5月Omicron變種病毒株肆虐前，國人或許還可以接受，但這2個月來，陳時中心有旁騖，讓「很多人都走了」，情勢已經丕變。依據中央流行疫情指揮中心最新數據，這一波疫情致死率達萬分之17，遠高於新加坡的萬分之5、韓國的萬分之10，也比日本萬分之16高。超額死亡（疫情期間總死亡人數減去非疫情期間總死亡人數）現象亦同步惡化，據《經濟學人》數據，台灣6月超額死亡6362人，超額幅度達43%，扣除染疫死亡4014人，代表2348人因疫而間接死亡。這6千多條直接或間接死亡人命，若不向陳時中討，該向誰討？

這麼說並不冤枉陳時中，自2020年1月22日台灣出現第一起新冠肺炎死亡案例，到今年4月14日第二波疫情爆發前夕，814天共854人染疫死亡，平均1天死亡1人。但從4月15日到7月13日，短短90天卻造成6975人死亡，平均1天近77人，是前期的77倍。去年雖曾爆發過一次疫情，但指揮中心很快就防堵下來，與其他國家比較，染疫人數與死亡數都算輕微，固然出現「超額死亡」，但數字並不高，國人還可以接受，未引起太多質疑。

但今年疫情造成的生命損失卻非常嚴重，依據《經濟學人》6月的統計，疫情期間台灣超額死亡是世界第二低，僅輸給紐西蘭，指揮中心7月1日還用來大肆宣傳，隨後陳時中就宣布參選。好景不常，《經濟學人》依據6月數據公布最新「排行榜」，台灣急速退到第7名。過去1個多月，在陳時中指揮之下，不但染疫死亡與超額死亡數快速增加，染疫人數也急速攀升。今年4月14日前，台灣共30574例感染，平均1日感染37.5人，4月15日至7月13日，90天416萬人感染，平均1天4.6萬人，約前期的1250倍。從染疫死亡、超額死亡與感染人數3個數字的變化，可以確認防疫全盤失敗。

數字說真話 防疫全盤失敗

或許陳時中可以辯解，Omicron病毒雖然造成更多人感染，但95%以上為無症狀或輕症，而台灣是一個小型開放經濟體，高度依賴國際貿易，權衡輕重，有必要改採「與病毒共存」政策，及早開放邊境並讓社會經濟活動恢復正常。話是沒錯，但這不代表防疫指揮官陳時中可以把「選舉擺中間、疫控放兩邊」，跑去喝酒、K歌、博感情。

民進黨決策階層年初就已決定，4、5月間改「與病毒共存」，好讓陳時中戴起防疫英雄冠冕競選台北市長。公衛學者出身的前副總統陳建仁很早就提醒指揮中心，只要疫苗覆蓋率夠高、快篩試劑充分、抗病毒藥物充分，重症數及死亡數就可以大量減少。台灣疫情爆發最晚，周邊的香港、新加坡、韓國、日本的成功與失敗經驗都可以供台灣借鏡，但疫情爆發不到兩個月，竟然發現快篩試劑缺貨、兒童沒有疫苗可打、治療藥物太貴太少，阻卻醫生投藥，加上就診SOP混亂，重症患者不能及時救治，染疫死亡與超額死亡人數急速增加。

嚴重的死亡與超額死亡問題，代表疫控與醫療體系能力有嚴重缺失，Omicron變異株BA.4、BA.5又悄悄來襲，身為防疫指揮官，揹負7千多條人命卻棄職參選，一個失敗的落跑防疫指揮官，有什麼合理性競選台北市長？