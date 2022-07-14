陳時中正式請辭衛福部長，台北市長三腳督成形開打，這將是近30年來情勢最詭譎、勝負最難料的一次台北市長選戰。國民黨已失去首都執政權8年，而如今中央執政、不可一世的民進黨，更是從1998年起至今長達24年，始終無法再度攻下首都。

1994年台北市長選戰，在泛藍分裂為國民黨、新黨的「三腳督」情況下，最後由民進黨陳水扁驚險勝出，也開啟6年後政黨輪替的序幕。這次三腳督再現，且是貨真價實的三黨拉鋸戰，民進黨評估今年可能是勝算最大的一年，將傾全黨之力把陳時中拱進台北市府。

民進黨才徵召陳時中參選，與英系智庫關係密切的一家民調公司立即釋出一份民調，顯示陳時中的支持度以25.8%，超越蔣萬安的21.8%、黃珊珊的18.8%。這與外界盛傳綠營擬透過民調把陳時中變台北市最強，並操作棄蔣保黃，讓黃珊珊民調接近蔣萬安的說法，果然微妙吻合。

不到一天，另一份ETtoday的最新民調則顯示，蔣萬安的支持度又以35.2%超越陳時中的29.9%、黃珊珊的25.9%。可預見的是，本來公信力就已頻遭質疑的民調，未來隨著選戰白熱化，進退真假、虛實莫辨的民調勢將淪為認知作戰的工具。

而且連綠營自己都認為，陳時中在選民中的「仇恨值」特別高，今年選戰在愛恨兩極下，三腳督的選票流向更為詭譎，加上民調的人為操弄，形塑敵我氣勢的強弱，最後誰都可能被棄、誰也都可能被保。

三腳督下的首都市長還未選出，民調可能先被幹掉；棄保唬來弄去，選民先被氣飽，最後棄誰保誰，終歸要靠自己雪亮的眼睛、清明的腦袋理性判斷。