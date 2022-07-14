甫被提名參選桃園市長的前新竹市長林智堅，先前被爆雙碩士學位論文嚴重抄襲。當事人為了自身的清白喊冤可以理解，民進黨則不等學校或教育部展開調查就急著定調為對手抹黑。學術專業跟各行各業一樣，學位頒發有一定的起碼標準，假使私相授受或買賣，那是斯文掃地。

研究報告拿來當學位論文，原本並無不可，畢竟，研究可能必須有設備、助理或調查等等，若無政府補助經費挹注，恐難進行。除非委託單位契約規定，譬如涉及專利申請，研究成果多半會被鼓勵進一步發表為論文，掛名先後有一定的道理。至於學生拿來當論文，要看苦勞及功勞；假如只有問卷的發放、回收，難說有實質貢獻。最大的疑點在於，林智堅的名字為何沒有出現在結案報告封面？

學長、學弟論文高度重疊，指導教授出面澄清林智堅因公務繁忙才會畢業在後，聽來言之有理。當然，學術進步講求反覆求證及實證累積，往往鼓勵數據資料轉為公共財，只是必須交代來源、致謝、甚至掛名。根據時序判斷，不是甲抄乙、就是乙抄甲，邏輯上卻有可能是偽因果相關，合理推論或許兩者參考相同未知來源丙。研究生不知道如何引用文獻、大量抄襲，那是研究方法、論文寫作訓練不足，指導教授半年內讀過兩篇雷同論文卻渾然不知，相當可議。

自來，產官學是牢不可破的鐵三角，除了主導政策制訂、甚至師生是利益共同體；現在，東窗事發的則是學官交換，國內研究所淪為洗學歷的捷徑，不用飄洋過海、物廉價美，大家趨之若鶩。碩博士有不同的價碼，通常不會是金錢買賣，而是透過計畫委託，部會首長、司處長可動用的額度不同，小主管也有私房錢，大家心知肚明。

學術自由是一回事，圈地為王、放牛吃草卻是不負責任的態度，把學位當作公關，更是自我沉淪。早期，政府鼓勵利用晚上或周末軍公教進修，無關升遷，至少退休金可以提高，投資報酬還划得來。當下，不是學生找老師而是老師搶學生，政客儼然是錢鼠，畢業後要是出將入相，搖身一變傑出校友，不只是學弟妹，連所長、院長、校長都要列隊歡迎返校指導。

此番最大的受害者是碩專班，不少人舟車勞頓、南北奔波，無端被流彈打到。其實，不少人在業界多少有累積一些實務經驗，或許過去欠栽培，如今正是教學相長的絕佳良機，論文品質不輸一般生、甚至學會評比得獎，關鍵在於老師的心態。若非國家安全、專利申請，或改寫為期刊論文的時效，把論文當作國家機密封鎖，莫非有隱情或不可告人之處？

從研究所入學、修課到畢業，中間有多道關卡，竟然可以自主學習、一路通關無阻，那是系統性的故障。筆者修習博士時，系上、主攻及副修都有必修的科目，指導教授很難護航。口試之際，學校指派一名哲學系教授列席，簡單問問科學哲學常識，意在防弊。

學術自成一門，拉幫結派，無可厚非；至若把學生當作搖錢樹而投其所好、視為仲介門神而巴結逢迎，那是等而下之。在過去，計畫案是用來收買學者幫腔或封嘴，報告交完就塵封；如今卻假公濟私、交換學位，官大也要學位大；未來無官可當，搖身一變就是學者，可以誤人子弟。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）