民進黨台北市長參選人陳時中14日正式請辭衛福部長和中央流行疫情指揮中心指揮官的職位，但行政院並未在他請辭時同步指派繼任人選，因此陳時中稱在行政團隊尚未交接的時間內，他仍然是政務官。意思是雖然陳時中已請辭、也早已開始跑選舉行程，但他手上仍然牢牢握著衛福部長和防疫指揮官這兩個大位。

陳時中傳出要參選台北市長已至少有半年的時間，難道在這過程中，行政院都沒有想過要讓誰來接任他的工作嗎？再說，民進黨選對會7月10日就已確定徵召陳時中參選，4天過後，卻還沒有接任人選，讓陳時中繼續名不正、言不順地一人占3位，行政院長蘇貞昌明顯失職。

警政署長陳家欽的提早退休申請案在6月30日生效，行政院在6月29日即火速核准由原高雄市警察局長黃明昭升任署長，完全是無縫接軌，而據傳黃明昭是蘇貞昌的愛將。

2019年清明連假前，才剛擔任閣揆3個月的蘇貞昌強勢主導第一、華南、土銀、彰銀、合庫銀等5大公股行庫的董事長、總經理大搬風，外傳新換上的人多為蘇貞昌人馬。近年來，金融圈已形成所謂的「蘇家班」，期貨公會日前舉行理監事改選，外傳是蘇系人馬所支持的陳佩君當選理事長，被認為是金融蘇家班勢力的再次擴張。

從上述例子看來，蘇貞昌向來對人事安排的反應極為快速，總是超前部署，為什麼這回卻讓衛福部長和疫情指揮官這2個這麼重要的位子出現空窗？難道他認為保護全民生命健康和防疫的工作不重要，所以誰來接任陳時中離開後的遺缺根本就無所謂？

目前國內疫情仍居高不下，14日確診個案為27597例，死亡人數有89人，加上又有猴痘的變數，而蔡政府的防疫政策正朝著全面開放的方向進行，入出境規定將更為寬鬆，因此，衛福部長和防疫指揮官一定會有很多需要配合制定的政策和措施，然而，從蔡總統到蘇院長，都只關注台北市長終於確定提名陳時中，卻根本不管到底是誰要來接下衛福部長和指揮官的重責大任。看來這個政府根本就是只在乎選舉，不管政務、不管人民死活。

陳時中不斷吹噓他的防疫成績，對於外界的批評，他說「很抱歉，沒辦法每件事都做到100分。」言下之意，他認為自己還是有些地方是做到100分的，那請陳時中明確告訴大家，在整個防疫過程中，他自認有哪些事情做到了滿分？

別的不說，就拿陳時中始終瞧不起的大陸來比較，根據Worldmeter的統計，每百萬人新冠感染人數，台灣是175281人，大陸是158人，台灣是大陸的1109.4倍；每百萬人新冠死亡人數，台灣是331人，大陸是4人，台灣是大陸的82.8倍。這樣的防疫成績，陳時中還有臉拿來說嘴、蘇貞昌還好意思盛讚陳時中有能力、有熱忱、有理想？這個吹牛政府真是讓人討厭透了。（作者為作家）