7月12日晚間，國安基金召開臨時會決議，授權執行秘書視情況執行市場安定任務；13日，國安基金開始進場買股，加權指數上漲374點，集中市場成交量增加了近230億。

國安基金在7月11日例會後宣布，因爲「我國經濟體質佳」而且「產業競爭力強」，所以決定暫不進場。但是眼看12日大盤崩跌390點後，突然急轉彎宣布要進場，難怪有人會認爲國安基金是在「護選舉」！雖然股民都歡迎政府護盤，但是我們還是該想清楚，這樣的護盤符合納稅人的需要嗎？

首先從宗旨來看，在2000年由行政院設立的國安基金是為了「安定台灣國內金融市場」，在國內外發生「重大或金融相關事件」而導致資本市場、金融市場失序時，應予啓動。歷年來的進場理由，如2000年是因政局不安、網路泡沫和以巴衝突，2004年是因爲319槍擊案，2008年是因爲全球金融海嘯，2011年是因爲歐洲主權債務危機，2020年是因爲新冠肺炎。

再從國安基金的財源來看，5000億的基金額度中，2000億是國庫以所持有的公民營事業股票為擔保向銀行借來的錢。另外3000億，是借用政府四大基金（勞保、勞退、退撫、郵儲）的資金。所以，國安基金就是政府以全體國民的名義，去向銀行借錢，或是挪用屬於你我還沒動用的退休金，來做「安定金融市場」的事。

那麽，這次國安基金的啓動是在「安定金融市場」嗎？7月12日會議說，因爲台股跌幅達25.19%、近日成交量萎縮、外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，所以決定啓動。上面這些現象，不都是股市的經常現象嗎？哪一個會「導致資本市場、金融市場失序」？可見得，本次國安基金的啓動根本與設立宗旨不符！

上述國安基金的啓動時機問題，從金融業主管機關金管會對台股的因應態度，更可看出這次啓動完全不是從金融市場觀點出發。金管會說，一則目前台股日均交易量還算高，再則外資累計淨匯入2234億美元、屬於持續投資台灣，三則台股累計已經下跌21%左右，和其他主要國家股市相比，算介於中間，還沒到非理性的下跌。看來，金管會和國安基金兩者中，一定有一個在説謊！

如果要談外資賣超，根據台灣證券交易所的統計，今年7月1日至13日爲止，外資賣超240億元，6月卻高達2266億，先前3、4月更高達2866和2600億。因為外資在3至6月間的賣超，導致台股加權指數從1萬8千多點跌到6月底的1萬4千多點，國安基金為什麼不在那時啟動？現在外資賣超小多了反而才要進場，邏輯不是很奇怪嗎？

所有股民都希望投資賺錢，但是多數人是拿薪水和退休金在買股票，希望買股帶來長期收益。國安基金此次的進場，顯然不是著眼於台股的長期穩定，只是爲了短期的拉抬，如果外資後面繼續回復到3、4月的大賣超，那麽現在的拉抬不就剛好幫落跑的外資解套嗎？大多數股民都不希望政府拿我們的錢這樣玩吧！（作者為開南大學財務金融系教授）