鄧克榮和謝完妹曾經居住於桃園縣龜山鄉陸光二村（現已改建名千禧新城），與後來出任陸軍總司令的陳廷寵曾同租一戶眷舍，陳住前方住宅，鄧則居住後方，兩人私交頗好。後因眷村淹大水無居身之所，才攜子女搬回新埔和岳家謝火郎同住，謝完妹也就申請調回到新埔國民中學任教，直到退休。

鄧克榮新鋪鎮的老家前方有一條河石窟河，鄧克榮在台灣新埔買的房子前面恰巧也有一條河鳳山溪，風景相似，地名接近，加上新埔也是客家庄，也許是懷念家鄉之緣故，所以選擇了在新埔作為落地生根之地。

儘管如此，鄧克榮還是常常想家的。民國76年11月，蔣經國總統開放探親，鄧克榮終於等到可以回家探望的這一天。他帶著妻子謝完妹，可謂衣錦還鄉，還能有幸與80高齡曹觀秀母親大人和親人團聚。遠近親友風聞鄧克榮將軍回家，紛紛前來一見。作為歸鄉遊子，鄧克榮懷著一份莫名的歉疚感，他為所有親友都準備了紅包作為見面禮，一次竟發了40萬元新台幣，連謝完妹都不免抱怨了。

無論如何，看到自己家鄉的落後和親人生活環境困苦，他們夫妻還是經常熱心接濟窮困的親人以改善他們的生活或為小孩準備教育基金，為家鄉付出很多愛心。然而，鄧克榮最遺憾者，則是舅舅曹蘭峰，在無產階級中國文化大革命期間，被共產黨以反革命名義處決。鄧克榮前後進出蕉嶺達9次之多，最後決定在民國80年10月把母親曹觀秀從家鄉新鋪接到新埔照顧，7個月後，曹觀秀安心地回到新鋪，越數年，以92歲高齡放心地離開了人世。

鄧克榮的家鄉新鋪還有一個弟弟與兩個姊妹。比較起許多家破人亡的國軍台屬，鄧克榮毋寧是幸運的。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立金門大學通識教育中心兼任副教授、台灣獨家傳媒智庫執行長）

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】

訪問：曾建元、張筱婷

紀錄：張筱婷